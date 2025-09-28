Хоча краса цих міст беззаперечна, та багато відпочивальників шукають місця, де вони можуть побачити справжню Іспанію без натовпів. Видання Express назвало іспанське місто, якому вдалося зберегти свою таємницю, пише 24 Канал.

Де відпочити в Іспанії?

Це маловідоме місто – Херес-де-ла-Фронтера, що розташовується на південному заході Андалусії неподалік Кадіса. Херес-де-ла-Фронтера давно відомий іспанцям трьома речами – хересом, кіньми та фламенко.

Окрім цього, місто може похвалитися замками та руїнами, середньовічними церквами, жвавими площами та атмосферою, настільки далекою від хаосу великих міст, що ви майже відчуваєте себе місцевим жителем.

У цьому місті є безліч винних погребів, де можна скушувати як солодкі, так і сухі сорти хересу. Як пише видання Lonely Planet, туристи просто зобов'язані відвідати Bodegas Tradición, де також зберігається приватна колекція іспанського мистецтва XIV – XIX століть.



Херес-де-ла-Фронтера / Фото Brate

Вартивий уваги й побудований на честь королеви Ізабелли II Іспанської, Real Bodega de La Concha, який має унікальну та революційну архітектуру, спроєктовану знаменитим французьким інженером Гюставом Ейфелем, і вміщує 206 бочок La Concha Amontillado – напівсухого хересу, витриманого в дубових бочках.

Хоча місто Севілья часто вважається центром фламенко, багато хто стверджує, що справжньою батьківщиною цього мистецтва є Херес. Тут у затишних клубах проводяться вечори, де музика і танці лунають до пізньої ночі, часто в супроводі співу місцевих жителів.

Найкращий час для відвідування – під час feria, традиційного фестивалю в Андалусії, коли всі одягаються в традиційні костюми фламенко й веселяться від заходу до світанку. Наступного року він відбудеться з 9 до 16 травня.

Одна з найвизначніших пам'яток міста розташовується прямо в старому місті – Алькасар Хереса. Ця мавританська фортеця 11 століття височіє над містом, з товстими кам'яними стінами, оборонними вежами та воротами, які колись захищали місто, коли воно було прикордонною фортецею між мусульманськими та християнськими королівствами.



Херес-де-ла-Фронтера / Фото Brate

Всередині атмосфера спокійніша, ніж можна було б очікувати від військової фортеці. Тут є тихі сади, старі арабські лазні та залишки мечеті, яка згодом була перетворена на каплицю. З вершини веж можна побачити теракотові дахи Хереса та шпиль величного собору міста.

Херес наповнений відгомонами свого середньовічного минулого, особливо у вузьких провулках старого кварталу, які досі повторюють старі вуличні візерунки, а побілені будівлі приховують таємні дворики.

Неподалік від міста ви також знайдете кілька замків, які колись охороняли торгові шляхи Андалусії. Наприклад, за кілька хвилин їзди на автомобілі ви потрапите до Медіни-Сідонії, міста, яке навіть старше за Херес.

Руїни замку Медіна-Сідонія розташовані на одній з найвищих вершин Андалусії, звідки відкривається панорамний вид на провінцію Кадіс. У ясний день можна побачити навіть Гібралтарську протоку.

Що варто знати про відпочинок в Іспанії?