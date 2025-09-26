Будівництво собору Саґрада Фамілія почалось у 1882 році та триває вже понад 150 років. Наразі триває завершальний етап будівництва центральної вежі Torre de Jesucristo, пише 24 Канал з посиланням на The Times.

Що відомо про відкриття собору Саґрада Фамілія?

За словами головного архітектора Жорді Фаулі, вежа буде відкрита під час спеціальної події 10 червня 2026 року. Дата відкриття збігається зі сторіччям смерті Антоні Гауді. Відвідувачі зможуть вперше побачити вежу, яка підноситься з центру базиліки, хоча піднятися на неї ще не буде можливості.

Саґрада Фамілія була задумана архітектором Франсіско дель Вільяром як класична готична церква.

Але через рік після початку будівництва, у 1883 році, проєкт будівництва перейняв відомий архітектор Антоні Гауді. Він переосмислив ідею, додавши 18 шпилів, які мали глибоке символічне значення: по одному для кожного з 12 апостолів, чотири для євангелістів, один для Діви Марії та один для Ісуса Христа.

Після відкриття Torre de Jesucristo відвідувачі зможуть піднятися на вежі фасаду Різдва і фасаду Страстей, щоб помилуватися видами Барселони, а також ближче розглянути саму вежу.



Собор Саґрада Фамілія / Фото Pexels

Після завершення будівництва вежа Torre de Jesucristo матиме висоту 172,5 метра, що зробить собор не тільки найвищою будівлею в Барселоні, але й найвищою церквою у світі, випередивши Ульмський собор у Німеччині (162 метри).

Як каже архітектор Фаулі, до завершення будівництва Саґради Фамілії залишилося ще десять років. Ще потрібно виконати роботи над фасадом Gloria, який буде головним входом.

Як пише видання Lonely Planet, очікується, що роботи над суперечливими сходами, що ведуть до головного входу, триватимуть до 2034 року.

Вхід, який є ключовим елементом оригінального проєкту Гауді, викликав бурхливі дискусії, оскільки його будівництво означатиме знесення двох кварталів, виселення підприємств, знесення будинків і вплив на життя близько 3000 людей.

Що варто знати про відпочинок у Барселоні?