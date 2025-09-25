Видання Espress з посиланням на метеорологів назвало напрямки, де середня температура в жовтні перевищує 20 градусів тепла, пише 24 Канал. Відвідування популярних європейських курортів у жовтні часто означає можливість побачити іншу, менш туристичну сторону місця призначення.

Дивіться також Найчистіше, найглибше і єдине без берегів: де розташовані унікальні моря світу

Куди поїхати у відпустку в жовтні?

У жовтні на Лансароте (Канарські острови) все ще досить спекотно: середня максимальна температура становить 26,8 градуса. Це найтепліше місце в списку Express, яке точно сподобається тим, хто любить засмагати на піщаному пляжі.

Завдяки розташуванню біля узбережжя Африки сонце на цьому острові восени майже гарантоване.

У жовтні на Лансароте випадає мінімальна кількість опадів, що робить цей місяць ідеальним для піших прогулянок, відвідування місцевих ринків і виноградників, а також занять водними видами спорту без літньої тисняви.



Іспанія / Фото Pexels

Друге за теплотою місце в списку посів Кіпр, який у жовтні радує високими температурами, особливо в Пафосі. Там максимальна температура становить близько 26,7 градуса, а сонце світить 10 годин на день.

Температура моря у жовтні також тепла, в середньому 24 градусів, що робить цей місяць ідеальним для купання.

Оскільки в жовтні кількість відвідувачів невелика, мандрівники можуть без натовпу оглянути археологічні пам'ятки Пафосу та відвідати гастрономічні фестивалі.

Ще одним напрямком може стати Гран-Канарія (Канарські острови), де у жовтні сонячно і сухо, а середня максимальна температура становить 26,4 градуса.

Цей прекрасний острів має красиве узбережжя і золоті пляжі, що робить його ідеальним місцем для осіннього пляжного відпочинку.



Кіпр / Фото Pexels

У жовтні відвідувачі можуть розраховувати на більш спокійний відпочинок, оскільки найбільший наплив туристів припадає на пік літнього сезону.

Кос, грецький острів в Егейському морі, відомий своїми приголомшливими пляжами і багатою історією. У жовтні температура на острові досягає 26 градусів, а сонце світить близько восьми годин на день.

Однак в жовтні іноді бувають дощі, тому туристам слід взяти з собою легкий дощовик про всяк випадок.

На відміну від літніх місяців, в жовтні на Косі набагато тихіше, тому це ідеальний час для знайомства з деякими туристичними пам'ятками острова.



Греція / Фото Pexels

Відвідувачі можуть відправитися в одноденну поїздку, щоб побачити вулкан Нісірос, дослідити чарівні села острова або просто відпочити на пляжі.

П'ятірку країн, які рекомендують відвідати туристам у жовтні, закриває Мальта. Середня максимальна температура на Мальті в жовтні становить 24,8 градусів, але ввечері температура знижується.

У жовтні також випадає трохи більше опадів, тому краще взяти з собою легке пальто на випадок дощу. Трохи нижчі температури в жовтні означають, що це найкращий час для походів по скелях Дінглі і насолоди прекрасними видами узбережжя.

Куди ще варто поїхати у Європі?