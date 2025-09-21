Осінь часто є найкращим періодом для подорожей, адже ціни стають нижчі, а потік туристів знижується. Про найкращі маршрути, куди можна бюджетно поїхати на відпочинок восени – розповідає 24 Канал.

Менорка, Іспанія

Видання Lonely Planet рекомендує восени відвідати іспанський острів Менорка, що в Середземному морі. Після того, як спека літа спадає, на найбільш східному з Балеарських островів все ще тепло.

У перші тижні осені, які іноді називають primavera l'hivern, туристичні об'єкти ще не закриваються, а хвилі Середземного моря, що омивають чудові пляжі Менорки, залишаються приємно теплими.



Менорка / Фото Pexels

Попри нечасті дощі в жовтні, умови сприятливі для вивчення англо-іспанської спадщини харизматичної столиці Мао та колишнього головного поселення Ciutadella, милування тисячолітніми пам'ятками та піших або велосипедних прогулянок по хвилястому 185-кілометровому прибережному маршруту Camí de Cavalls.

Менорка в цілому є біосферним заповідником ЮНЕСКО, центром якого є вологі землі парку Parc Natural S'Albufera des Grau, де мешкають численні птахи.

Додеканес, Греція

Видання The Times рекомендує відвідати грецькі острови Додеканес, що в Егейському морі. Ця мандрівка – чудова можливість продовжити літню відпустку.

Вересень – це ідеальний місяць для подорожей грецькими островами. Температура повітря трохи нижча за пікову, але все ще залишається на рівні літа, а температура моря тепліша, ніж у червні.



Греція / Фото Pexels

Перш ніж поромне сполучення в Егейському морі почне скорочуватися на зиму, є час для неспішного подорожування по островах. Додеканес приємно різноманітний, і, крім головного острова Родос, тут є Кос з його довгими піщаними пляжами, Калімнос для скелелазіння, духовний Патмос і димляча вулканічна кальдера Нісірос.

Кіпр

За версією видання Condé Nast Traveller, Кіпр – це ідеальна країна для осінньої мандрівки, адже мінімальна температура сягає +16 градусів, а максимальна – цілих +27.

Жовтень – це ідеальний час для подорожі на Кіпр, де Середземне море приємно прогрівається восени й навіть у ті місяці, які багато хто вважає зимовими. Восени на Кіпрі вдень достатньо тепло, щоб розслабитися біля басейну, а ввечері можна насолоджуватися вечерею на свіжому повітрі біля моря без куртки.

Окрім того, на Кіпрі є чимало цікавих маршрутів, пише видання. Варто прогулятися брукованими вуличками Лефкари, відомої своїми мереживами та двориками з ароматом лимонів, без літньої метушні.



Кіпр / Фото Pexels

Також можна вирушити на захід до Пафосу, де мозаїки та міфи зустрічаються біля моря. Гробниці королів, занесені до списку ЮНЕСКО, особливо вражають у променях пізнього післяобіднього сонця.

Привабливість острова для любителів історії незаперечна, але це також час збору врожаю – ідеальний для довгих, лінивих обідів у горах Троодос або відвідування виноградників і дегустації повільно приготованої баранини, місцевого халумі та караф з прохолодним вином.

Куди ще можна поїхати бюджетно?