Це місто – Бангкок, яке має статус найбільш населеного в Таїланді. У місті проживає понад 10 мільйонів людей, тобто 13 % населення країни, пише 24 Канал з посиланням на Exspress.

Яке місто найдешевше для відпочинку?

Таїланд постійно визнається одним з найдоступніших місць у світі, заробляючи собі ім'я в численних рейтингах. Багато хто називає низьку вартість життя в країні найбільшою принадою, але є кілька причин, чому люди подорожують до Бангкока.

Мегаполіс, який розташований у дельті річки Чаопхрая, славиться своїм жвавим вуличним життям, культурними пам'ятками та відомими районами червоних ліхтарів. Крім того, його теплий клімат приваблює людей з усього світу.

Перебуваючи у місті, мандрівник і ютуб-блогер Бен Морріс сказав: "Це одне з найдешевших міст у світі".

На власному ютуб-каналі він опублікував відео, де продемонстрував, скільки всього можна зробити в місті за 24 години, витративши менше 100 фунтів, включаючи проживання, харчування та розваги.



Бангкок / Фото Pexels

Наприкінці відео у Морріса залишилися дрібні гроші, і він не витратив всю суму, попри те, що жив на повну. У такий спосіб він продемонстрував, наскільки місто є дійсно доступним.

В обговоренні на Reddit про те, чому Таїланд приваблює туристів, мандрівники зійшлися на тому, що в цій країні теплий клімат, доступні ціни, багата культура та пам'ятки, а також різноманітна природа.

Водночас, за версією видання CN Traveller, Бангкок, не входить до переліку найдешевших напрямків. Лідером списку найдешевших напрямків є історична провінція у Португалії – Алгарве. Таїланд у рейтингу представляє місто Пхукет, яке посіло 9 місце.

Яке найдорожче місто у світі?