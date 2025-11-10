Це місто – Бангкок, яке має статус найбільш населеного в Таїланді. У місті проживає понад 10 мільйонів людей, тобто 13 % населення країни, пише 24 Канал з посиланням на Exspress.
Яке місто найдешевше для відпочинку?
Таїланд постійно визнається одним з найдоступніших місць у світі, заробляючи собі ім'я в численних рейтингах. Багато хто називає низьку вартість життя в країні найбільшою принадою, але є кілька причин, чому люди подорожують до Бангкока.
Мегаполіс, який розташований у дельті річки Чаопхрая, славиться своїм жвавим вуличним життям, культурними пам'ятками та відомими районами червоних ліхтарів. Крім того, його теплий клімат приваблює людей з усього світу.
Перебуваючи у місті, мандрівник і ютуб-блогер Бен Морріс сказав: "Це одне з найдешевших міст у світі".
На власному ютуб-каналі він опублікував відео, де продемонстрував, скільки всього можна зробити в місті за 24 години, витративши менше 100 фунтів, включаючи проживання, харчування та розваги.
Бангкок / Фото Pexels
Наприкінці відео у Морріса залишилися дрібні гроші, і він не витратив всю суму, попри те, що жив на повну. У такий спосіб він продемонстрував, наскільки місто є дійсно доступним.
В обговоренні на Reddit про те, чому Таїланд приваблює туристів, мандрівники зійшлися на тому, що в цій країні теплий клімат, доступні ціни, багата культура та пам'ятки, а також різноманітна природа.
Водночас, за версією видання CN Traveller, Бангкок, не входить до переліку найдешевших напрямків. Лідером списку найдешевших напрямків є історична провінція у Португалії – Алгарве. Таїланд у рейтингу представляє місто Пхукет, яке посіло 9 місце.
Яке найдорожче місто у світі?
У 2025 році рейтинг найдорожчих міст світу очолила Швейцарія. Відразу шість міст з цієї країни були визнані найдорожчими для проживання.
Список очолив Цюрих, мешканці якого платять одні з найвищих цін на продукти харчування у світі та повинні викладати чимало грошей, щоб поїсти в ресторанах. Також з-поміж швейцарських міст у рейтингу опинилися Женева, Базель, Лозанна, Лугано та Берн.
Серед найдорожчих країн для відвідування також часто згадують Ісландію або Сінгапур.