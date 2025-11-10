Это город – Бангкок, который имеет статус самого населенного в Таиланде. В городе проживает более 10 миллионов человек, то есть 13% населения страны, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Какой город самый дешевый для отдыха?

Таиланд постоянно признается одним из самых доступных мест в мире, зарабатывая себе имя в многочисленных рейтингах. Многие называют низкую стоимость жизни в стране самой большой прелестью, но есть несколько причин, почему люди путешествуют в Бангкок.

Мегаполис, который расположен в дельте реки Чаопхрая, славится своей оживленной уличной жизнью, культурными достопримечательностями и известными районами красных фонарей. Кроме того, его теплый климат привлекает людей со всего мира.

Находясь в городе, путешественник и ютуб-блогер Бен Моррис сказал: "Это один из самых дешевых городов в мире".

На собственном ютуб-канале он опубликовал видео, где продемонстрировал, сколько всего можно сделать в городе за 24 часа, потратив менее 100 фунтов, включая проживание, питание и развлечения.



Бангкок / Фото Pexels

В конце видео у Морриса остались мелкие деньги, и он не потратил всю сумму, несмотря на то, что жил на полную. Таким образом он продемонстрировал, насколько город действительно доступен.

В обсуждении на Reddit о том, почему Таиланд привлекает туристов, путешественники сошлись на том, что в этой стране теплый климат, доступные цены, богатая культура и достопримечательности, а также разнообразная природа.

В то же время, по версии издания CN Traveller, Бангкок, не входит в перечень самых дешевых направлений. Лидером списка самых дешевых направлений является историческая провинция в Португалии – Алгарве. Таиланд в рейтинге представляет город Пхукет, который занял 9 место.

Какой самый дорогой город в мире?