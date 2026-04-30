Путешествуя, большинство людей стремятся не только увидеть новые места, но и сохранить финансовый комфорт и избежать лишних расходов. Именно поэтому существует несколько базовых правил, которые помогают лучше контролировать бюджет во время поездок. Об этих подходах рассказала соло-путешественница Маша Себова, которая делится собственным опытом финансово грамотных путешествий.
Денежные лайфхаки, которые реально помогают в путешествиях
- Отдельная карта для путешествий
Рекомендуется иметь отдельную банковскую карту для оплат отелей, апартаментов и билетов, сохраняя на ней только запланированный бюджет поездки. Это особенно полезно во время путешествий в страны, где возможны мошеннические схемы.
Денежные лайфхаки
- Физическая банковская карта
Даже в условиях развития цифровых платежей не все страны поддерживают Apple Pay или Google Pay. В некоторых случаях, в частности в транспорте или автоматах, физическая карта является единственным доступным способом оплаты. Например, где не поддерживается Apple Pay:
- Афганистан;
- Пакистан;
- большинство стран Африки (кроме тех, что в списке Apple);
- некоторые страны Азии, например: Непал, Бангладеш, Лаос;
- часть Ближнего Востока (не все государства имеют поддержку);
Как понять, что можно рассчитаться Apple Pay
- Наличие наличных денег
Она остается важным элементом финансовой безопасности в путешествиях. В ряде регионов или непредвиденных ситуациях именно наличные являются единственным доступным вариантом расчета.
- Оплата в местной валютеі
Специалисты советуют выбирать оплату в валюте страны пребывания, поскольку это позволяет уменьшить дополнительные комиссии и избежать невыгодной конвертации.
Как еще можно сэкономить во время путешествия?
- Планирование бюджета перед поездкой
Одной из главных причин перерасхода во время путешествий является отсутствие детального планирования расходов, рассказывает NABU. Перед поездкой важно учесть все ключевые категории расходов: транспорт, проживание, питание и дополнительные услуги. Это позволяет избежать непредвиденных расходов и лучше контролировать бюджет.
- Поиск выгодных авиабилетов
Стоимость перелетов часто составляет самую большую часть бюджета путешествия. Для экономии рекомендуется использовать агрегаторы билетов, гибко подходить к датам путешествия и бронировать билеты заранее. Также бюджетные авиакомпании и системы оповещений о ценах помогают найти более доступные варианты.
- Путешествуйте как местный житель
Значительной экономии можно достичь, если отказаться от типичных туристических сценариев. Использование общественного транспорта, питания вне туристических зон и выбор локальных сервисов позволяют не только уменьшить расходы, но и получить более аутентичный опыт.
- Альтернативное жилье и новые форматы путешествий
Вместо классических отелей все чаще выбирают аренду жилья у местных жителей или сервисы совместного проживания. Такие форматы, как аренда комнат или культурный обмен с местными через специальные платформы, могут значительно снизить расходы и сделать путешествие более уникальным.
