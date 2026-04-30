Путешествуя, большинство людей стремятся не только увидеть новые места, но и сохранить финансовый комфорт и избежать лишних расходов. Именно поэтому существует несколько базовых правил, которые помогают лучше контролировать бюджет во время поездок. Об этих подходах рассказала соло-путешественница Маша Себова, которая делится собственным опытом финансово грамотных путешествий.

Денежные лайфхаки, которые реально помогают в путешествиях

Отдельная карта для путешествий

Рекомендуется иметь отдельную банковскую карту для оплат отелей, апартаментов и билетов, сохраняя на ней только запланированный бюджет поездки. Это особенно полезно во время путешествий в страны, где возможны мошеннические схемы.

Денежные лайфхаки / инстаграм sebova

Физическая банковская карта

Даже в условиях развития цифровых платежей не все страны поддерживают Apple Pay или Google Pay. В некоторых случаях, в частности в транспорте или автоматах, физическая карта является единственным доступным способом оплаты. Например, где не поддерживается Apple Pay:

Афганистан;

Пакистан;

большинство стран Африки (кроме тех, что в списке Apple);

некоторые страны Азии, например: Непал, Бангладеш, Лаос;

часть Ближнего Востока (не все государства имеют поддержку);

Как понять, что можно рассчитаться Apple Pay / фото Support Apple

Наличие наличных денег

Она остается важным элементом финансовой безопасности в путешествиях. В ряде регионов или непредвиденных ситуациях именно наличные являются единственным доступным вариантом расчета.

Оплата в местной валютеі

Специалисты советуют выбирать оплату в валюте страны пребывания, поскольку это позволяет уменьшить дополнительные комиссии и избежать невыгодной конвертации.

Как еще можно сэкономить во время путешествия?

Планирование бюджета перед поездкой

Одной из главных причин перерасхода во время путешествий является отсутствие детального планирования расходов, рассказывает NABU. Перед поездкой важно учесть все ключевые категории расходов: транспорт, проживание, питание и дополнительные услуги. Это позволяет избежать непредвиденных расходов и лучше контролировать бюджет.

Поиск выгодных авиабилетов

Стоимость перелетов часто составляет самую большую часть бюджета путешествия. Для экономии рекомендуется использовать агрегаторы билетов, гибко подходить к датам путешествия и бронировать билеты заранее. Также бюджетные авиакомпании и системы оповещений о ценах помогают найти более доступные варианты.

Путешествуйте как местный житель

Значительной экономии можно достичь, если отказаться от типичных туристических сценариев. Использование общественного транспорта, питания вне туристических зон и выбор локальных сервисов позволяют не только уменьшить расходы, но и получить более аутентичный опыт.

Альтернативное жилье и новые форматы путешествий

Вместо классических отелей все чаще выбирают аренду жилья у местных жителей или сервисы совместного проживания. Такие форматы, как аренда комнат или культурный обмен с местными через специальные платформы, могут значительно снизить расходы и сделать путешествие более уникальным.

