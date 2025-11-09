Не всі відвідувачі Мальдівів знають, що в цьому місці діють суворі правила щодо куріння. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Який штраф загрожує туристам на Мальдівах?

Нещодавно Мальдіви стали єдиною країною, де введено заборону на куріння для всього покоління, обмеживши його для молодих людей, народжених 1 січня 2007 року або пізніше.

Однак існують й інші правила щодо куріння, які стосуються місцевих жителів і відвідувачів незалежно від віку.

З 2024 року на Мальдівах заборонено імпорт, продаж, використання, зберігання та розповсюдження електронних сигарет і вейпів. Це означає, що незалежно від віку, відвідувачі не можуть ввозити в країну будь-які пристрої для вейпінгу, навіть для особистого користування, повідомляє Euro News.

Тим, кого виявлять з вейпом або під час його використання, загрожує штраф у розмірі до 5000 мальдівських руфій, що еквівалентно 13 600 гривень.

Однак, якщо ви прибудете з вейпом на кордон, вас не оштрафують і не відмовлять у в'їзді. Пристрій буде конфісковано, а митний службовець надасть вам квитанцію, яку потрібно пред'явити при виїзді з країни, щоб ваші речі були вам повернуті.

Відпочинок на Мальдівах: що варто знати?