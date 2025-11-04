Видання Express розповіло про нове найбільш ексклюзивне та найдорожче місце для відпочинку у світі, пише 24 Канал. Йдеться про Kudahithi Sands Island Resort, найновіший куточок Мальдівських островів, що зачаровує своєю красою.

Де розташований найдорожчий курорт світу?

Лишень одна ніч відпочинку коштує 100 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 5 490 000 гривень) або 1,4 мільйона фунтів за два тижні (приблизно 76 8600 000 гривень).

Відпочивальники отримують у своє розпорядження цілий острів і спосіб життя, що випромінює безсоромну та неперевершену розкіш.



Kudahithi Resort in the Maldives / Фото Mohamed Ali Janah

Ідеологом Kudahithi Sands є Мохамед Алі Джанах, з яким журналістам вдалося поспілкуватися, щоб дізнатися більше про розкішне місце для відпочинку. Він розповів, що курорт має запрацювати у березні – квітні 2026 року.

Острів посеред Індійського океану побудований таким чином, щоб до нього було зручно дістатися з Дубая, Абу-Дабі й Дохи. Добратися можна гелікоптером або яхтою приблизно за три з половиною години.

Це може бути острів для проведення засідань правління таких провідних компаній, як Apple або Amazon,

– розповів 59-річний Джанах.



Kudahithi Sands Island Resort / Фото Mohamed Ali Janah

Як пише Express, бізнесмен буквально створив фундамент туристичної індустрії Мальдівів. За словами Мохамеда, друзі вважали його божевільним, коли він висловлювався про "круті Мальдіви", однак тепер таких людей не так багато.

Що відомо про Мохамед Алі Джанаха?

Як пише Forbes, Джанах – це найвідоміший у світі бізнес-лідер Мальдівів, головний радник президента країни з питань торгівлі та інвестицій.

Він є ключовою фігурою в трансформації ринку праці Мальдівів, безпосередньо керуючи його різким зростанням. Він обіймає посаду провідного будівельного магната Мальдівів та очолює Федерацію роботодавців країни.

Побудувавши десятки готелів та курортів по всій країні, він також є співвласником готелю Waldorf Astoria.

Відпочинок на Мальдівах: що варто знати?