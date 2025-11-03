Більшість курортів розташовані на півночі Італії – в Альпах. Про найкращі з них 24 Канал розповідає з посиланням на Lonely Planet.

Де покататися на лижах в Італії?

1. Альта-Бадія

Курорт Альта-Бадія розташований у провінції Больцано і пропонує відвідувачам 130 кілометрів трас. Серце курорту – село Корвара, яке має красиві краєвиди і дуже смачну місцеву кухню. У маленькому населеному пункті є навіть ресторани, відзначені зірками "Мішлен". До речі, щоб добратися сюди, краще летіти в австрійський Інсбрук, бо італійські аеропорти розташовані далі.

2. Лівіньо

Лівіньо називають "маленьким Тибетом" через його високогірну місцевість та вражаючу панораму. Тут панує атмосфера гірського села, яку доповнюють сучасні дерев'яні шале. У Лівіньо є багато трас, які чудово підійдуть для новачків, тож, якщо ви ніколи не стояли на лижах, варто поїхати саме сюди.

До Лівіньо зручно добиратися, оскільки з аеропортів Мілана їздить спеціальний автобус Livingo express. Час у дорозі займає близько 4 години і 40 хвилин, а вартість проїзду з людини стартує від 65 євро.



Підйомник у Лівіньо / Фото Bogdan Sameliuk, Pexels

3. Валь-Гардена

Цей курорт – улюблений напрямок для тих, хто обожнює швидке катання. У Валь-Гардена є різкі спуски, на яких сноубордисти чи лижники можуть мчати наче ракети. Найпопулярніша екстримальна траса – Saslong. Вона має перепад висот у понад 800 метрів і часто є місцем проведення Кубка світу.

4. Мадонна-ді-Кампільйо

Мадонна-ді-Кампільйо сподобається тим, хто хоче не лише кататися на лижах і досліджувати гірські вершини, а й відвідувати атмосферні вечірки. Цей курорт підходить для молоді, яка прагне активного нічного життя, адже пропонує багато пабів, барів та ресторанів, які працюють цілу ніч.

До речі, курорт Мадонна-ді-Кампільйо розташований всього за півтори години їзди від озера Гарда, яке багато хто вважає навіть красивішим за славнозвісне озеро Комо. Тож цю локацію точно варто додати до списку місць, які збираєтеся відвідати.

Зверніть увагу! Цього року Мадонна-ді-Кампільйо зменшить кількість туристів, які зможуть одночасно перебувати на гірських схилах, тобто продаватиме меншу кількість абонементів, ніж завжди. Таке рішення відомий курорт схвалив для комфорту і безпеки усіх відвідувачів.

5. Курмайор

Цей італійський курорт чудово підходить для сімей. Тут, окрім дитячих трас, є ще дитячий парк розваг, схили для катання на санках та багато інших цікавих розваг для малечі.



Гори у Курмайорі / Фото Pexels

6. Кортіна-д'Ампеццо

Якщо хочеться шику і розкоші, то треба їхати у Кортіна-д'Ампеццо. Тут є красиві готелі, мішленівські ресторани, а сам курорт належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як пише Italien Expert, Кортіна-д'Ампеццо є "королевою Доломітових Альп". Місто розташоване у долині Ампеццо та оточене могутніми вершинами. До речі, саме у Кортіна-д'Ампеццо відбудуть зимові Олімпійські ігри 2026.

