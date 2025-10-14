Чому курорт обмежує кількість туристів?

Обмежена кількість відвідувачів зможе побувати на курорті Мадонна-ді-Кампільйо на північному сході Італії. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Euro News.

Мадонна-ді-Кампільйо стане першим гірськолижним курортом Італії, який обмежить кількість відвідувачів, яку готовий прийняти. Таке рішення схвалили через надмірний туризм і перенаселеність на гірському хребті влітку.

Згідно з новими правилами, з 28 грудня по 5 січня, а також упродовж 15 – 22 лютого, курорт продаватиме до 15 тисяч денних абонементів для лижників. Минулого року на схилах гір могло перебувати і більше як 23 тисячі туристів. У курорті вважають, що зменшення кількості лижників зробить катання безпечнішим та приємнішим. Туристи зможуть краще насолодитися краєвидами та спусками з гір.

Зауважимо, що обмеження не стосується власників сезонних та багатоденних абонементів.

Де розташований курорт Мадонна-ді-Кампільйо: карта

Що відомо про Мадонна-ді-Кампільйо?

Містечко Мадонна-ді-Кампільйо розташоване у регіоні Трентіно на висоті 1522 метри над рівнем моря. Це казкове містечко посеред Доломітових Альп дуже сподобається лижникам, сноубордистам та навіть тим, хто не любить зимові види спорту.

За даними Lonely Planet, лижний сезон у Мадонна-ді-Кампільйо стартує у середині листопада. Тут є 156 кілометрів лижних трас різної складності. На курорті також можна покататися на собачих упряжках, погуляти мальовничими лісами, прокататися на підйомниках, кататися на санчатах тощо.

Хоч містечко й невелике, та тут є аж три ресторани з зірками Мішлен, що свідчить про високий сервіс та дуже смачну кухню.

Добратися до Мадонна-ді-Кампільйо можна автомобілем або автобусом з аеропорту Мілану та Венеції. Час у дорозі займе близько 3,5 години.