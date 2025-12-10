Користувачка тіктоку Вікторія Гуріна детально розповіла про витрати на Занзібарі. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Без світла й води: експерти в жодному разі не радять цю країну для відпустки у 2026 році

Скільки коштує відпочити на Занзібарі?

Ще перед початком відпустки на Занзібарі є обов'язкові витрати – місцева страховка за 50 доларів і віза за 50 доларів, яку оформляють прямо в аеропорту. Вікторія їздила на Занзібар разом з братом, тож деякі витрати вони розділяли на двох. Наприклад, таксі від і до аеропорту коштувало 80 доларів, але дівчина витратила 40 доларів.

Українка орендувала кімнату в будинку з загальною кухнею на поверсі. За ніч вона коштувала 22 долари, а за 11 днів вийшло 242 долари. Кімната брата Вікторії з особистою кухнею обійшлася йому у 25 доларів за ніч.

Варіантів харчування на острові є дуже багато, але щоб було дешевше дівчина радить їсти там, де їдять місцеві. Ціни у ресторанах при готелях або з видом на океан будуть значно дорожчі. Вікторія навіть трохи розповіла про ціни на страви:

суп з морепродуктів коштує від 4 до 12 доларів;

другі страви – 12 – 18 доларів;

коктейлі – 8 – 12 доларів;

піца – 6 – 15 доларів.

Загалом на харчування дівчина витратила близько 500 доларів, на екскурсії та розваги – 185 доларів.

По місту українка пересувалася на тук-туках – це триколісне таксі. На двох з братом за 11 днів вони витратили близько 100 доларів, тобто по 50.

Можна дешевше, але треба вміти торгуватися. Торгуватися треба всюди, де нема фіксованої ціни, інакше вартість для туристів буде значно вищою,

– додала Вікторія.

Загальна сума разом з дрібними витратами становить 1200 доларів. До речі, Вікторія також розповіла, у скільки їй обійшлося добирання з Києва на Занзібар. Детальніше можна прочитати – тут.

Українка розповіла про ціни на Занзібарі: відео

Зверніть увагу! Туристичний путівник Lonely Planet назвав місця, які обов'язково треба побачити на Занзібарі. Серед них є Англіканський собор з вражаючою архітектурою, Палацовий музей, Національний парк Джозані-Чвака з тропічними лісами і мавпами, колоритний ринок Дараджані тощо.

Куди поїхати у відпустку?