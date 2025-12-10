Це, до прикладу, "Сантьяго Бернабеу", "Альянц Арена" та "Тоттенгем Готспур". І 24 Канал до Дня футболу 10 грудня з задоволенням розповість про них докладніше.

На які 3 футбольні стадіони світу варто подивитися хоча б раз у житті?

Santiago Bernabéu, Мадрид.

Оновлений Santiago Bernabéu після багаторічної реконструкції називають новим стандартом футбольної арени. Стадіону дали футуристичний сталевий фасад, повністю висувний дах, 360‑градусний LED‑екран та унікальне висувне поле, пише realmadrid.com.

Поле, до слова, за кілька годин опускається у багаторівневу підземну "теплицю" з клімат-контролем, освітленням і зрошенням. Така система дозволяє проводити концерти й інші події, не шкодячи газону, і перетворює арену на багатофункціональний хаб.​

Santiago Bernabéu: дивіться відео tonaszlak

Allianz Arena, Мюнхен.

Allianz Arena – один із найвпізнаваніших стадіонів світу завдяки фасаду з понад 2700 повітряних панелей, які можуть світитися різними кольорами. На матчах "Баварії" стадіон горить червоним, для національної збірної – білим. А для інших подій можуть використовуватися спеціальні колірні схеми, як описує allianz-arena.com.

Підсвічування видно з автомагістралі задовго до під’їзду до міста, що зробило арену новим символом Мюнхена. Туристам тут пропонують екскурсії з виходом на трибуни, проходом у роздягальні та до музею клубу. А вечірні тури дозволяють побачити стадіон саме в "ігровому" світлі.​

Allianz Arena: дивіться відео BSoftProgramming

Tottenham Hotspur Stadium, Лондон.

Новий Tottenham Hotspur Stadium вважають однією з найтехнологічніших арен планети. Вона приймає як матчі АПЛ, так і NFL, маючи окремі висувні поля для футболу та американського футболу. Стадіон є не лише футбольною, а й міською туристичною атракцією, пише tottenhamhotspurstadium.com.

Окрема фішка – майже екстремальний тур The Dare Skywalk. Відвідувачі можуть піднятися на дах арени на висоту близько 46 метрів над полем, пройти скляною платформою над штрафним майданчиком і зробити фото поруч із 4,5‑метровим золотим півнем.

Tottenham Hotspur Stadium: дивіться відео Sport_Terrain

А які ще відомі футбольні арени мають цікаві туристичні фішки?