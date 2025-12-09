Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу посиланням Mirror.

Дивіться також Туристка розказала, у скільки обійшлася дорога з Києва на Занзібар у 2025 році

Які нові заборони для туристів з'являться на Майорці?

Місцева рада Пуерто-Сольєра планує з літа 2026 року обмежити активності на жвавих пляжах, а саме:

Заборона ігор та спорту, що заважають іншим: футбол, волейбол, теніс;

Водні види спорту, лише у спеціальних зонах; порушення заборонені;

Гучні пристрої, імпровізовані дискотеки, пляжні спікери заборонені;

Скляні контейнери та неправильне використання смітників – штраф;

Вуличні продавці – повна заборона.



Заборони на Майорці / фото Travel and Tour World

За це будуть також виписувати штрафи:

Незначні порушення до 750 євро;

Серйозні до 1500 євро;

Надзвичайно серйозні (наприклад, човни у зоні плавання) до 3000 євро;

Правила охоплять пляжі від Льяцарета до набережної Антоні Монтіс. Також забороняється кемпінг та ночівля на пляжах. Соціалістична партія PSIB вважає правила надто суворими, адже вони обмежують свободу сімей і дітей.

Майорка продовжує боротися з надмірним туризмом, саме тому запроваджено штрафи за антисоціальну поведінку, обмежено нові гуртожитки, а також вирішується питання з незаконною орендою. Можливе підвищення туристичного податку до 15 євро на день.

Дивіться також Новий рік під пальмами: експерти назвали найкращі місця біля моря, щоб зустріти свято

Хоча нові обмеження на пляжах спрямовані на туристів, вони лише частина ширшої дискусії про те, як поєднати розвиток туристичної індустрії з проблемами, що виникають через великий потік відвідувачів, пише Travel and Tour World.

У міру впровадження цих правил на Майорці дебати про управління зростанням острова, ймовірно, продовжуватимуться, а мешканці та туристи шукатимуть оптимальні способи збереження пляжів острова як дружнього й доступного простору для всіх.

Майорка – це великий острів в Середземному морі, що знаходиться на сході Іспанії, поруч з іншими Балеарськими островами, як Ібіца та Менорка.

Про які ще заборони туристам варто знати?