Які нові заборони для туристів з'являться на Майорці?
Місцева рада Пуерто-Сольєра планує з літа 2026 року обмежити активності на жвавих пляжах, а саме:
- Заборона ігор та спорту, що заважають іншим: футбол, волейбол, теніс;
- Водні види спорту, лише у спеціальних зонах; порушення заборонені;
- Гучні пристрої, імпровізовані дискотеки, пляжні спікери заборонені;
- Скляні контейнери та неправильне використання смітників – штраф;
- Вуличні продавці – повна заборона.
Заборони на Майорці / фото Travel and Tour World
За це будуть також виписувати штрафи:
- Незначні порушення до 750 євро;
- Серйозні до 1500 євро;
- Надзвичайно серйозні (наприклад, човни у зоні плавання) до 3000 євро;
Правила охоплять пляжі від Льяцарета до набережної Антоні Монтіс. Також забороняється кемпінг та ночівля на пляжах. Соціалістична партія PSIB вважає правила надто суворими, адже вони обмежують свободу сімей і дітей.
Майорка продовжує боротися з надмірним туризмом, саме тому запроваджено штрафи за антисоціальну поведінку, обмежено нові гуртожитки, а також вирішується питання з незаконною орендою. Можливе підвищення туристичного податку до 15 євро на день.
Хоча нові обмеження на пляжах спрямовані на туристів, вони лише частина ширшої дискусії про те, як поєднати розвиток туристичної індустрії з проблемами, що виникають через великий потік відвідувачів, пише Travel and Tour World.
У міру впровадження цих правил на Майорці дебати про управління зростанням острова, ймовірно, продовжуватимуться, а мешканці та туристи шукатимуть оптимальні способи збереження пляжів острова як дружнього й доступного простору для всіх.
Майорка – це великий острів в Середземному морі, що знаходиться на сході Іспанії, поруч з іншими Балеарськими островами, як Ібіца та Менорка.
