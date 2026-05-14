Українська блогерка Станіслава відвідала Діснейленд у Парижі та поділилася корисними порадами для туристів, які планують поїздку вперше. Вони допоможуть уникнути великих черг та краще орієнтуватися по території.

Які поради варто знати туристам, які планують відвідати Діснейленд?

Перша і найважливіша порада – приїжджати до відкриття парку. Це може суттєво вплинути на планування всього дня, адже в першу годину – півтори після відкриття можна встигнути відвідати найпопулярніші розваги, на які згодом формуються черги по 60 – 90 хвилин. За цей час дівчині вдалося відвідати кілька топових атракціонів у другому парку.

Також варто купувати квитки одразу у два парки. Попри поширену думку, що все неможливо обійти за один день, за грамотного планування це цілком реально. Рекомендується першу половину дня проводити у другому парку, поки більшість відвідувачів прямує до головного. У цей час можна оглянути замок, подивитися паради та відвідати менш завантажені атракціони.

Поради для відвідування Діснейленду / інстаграм s.aleksenko

Ввечері варто переходити до основного парку, коли черги там стають меншими. Окрему увагу варто приділити офіційному застосунку Disneyland, адже він дозволяє в реальному часі відстежувати черги, знаходити туалети, зарядні станції та швидко орієнтуватися на території парку. Щодо харчування, то відвідувачі зазвичай їдять у закладах або купують снеки.

Водночас можна суттєво зекономити, якщо брати їжу з собою, адже це дозволено і допомагає не витрачати час у чергах. У паризькому Disneyland нещодавно відкрили світ "Frozen", який розташований у другому парку. Черги там залишаються дуже великими протягом усього дня, тому потрапити туди не завжди вдається. Натомість вечірнє шоу залишається однією з головних подій дня. Для кращого огляду рекомендується ставати ближче до замку, звідки відкривається найкращий вид.

Також Станіслава назвала свої улюблені атракціони:

Tower of Terror;

Avengers Assemble: Flight Force;

Star Wars Hyperspace Mountain;

Big Thunder Mountain;

Pirates of the Caribbean;

Phantom Manor;

Яка ціна квитків у Діснейленд у Парижі?

На офіційному сайті Disneyland Paris вартість квитків залежить від дати відвідування, сезону та кількості парків. Станом на зараз ціни приблизно такі:

1 день / 1 парк – від 65 євро;

1 день / 2 парки – від 90 євро;

2 дні / 2 парки – від 168 євро;

3 дні / 2 парки – від понад 200 євро;

Для дітей 3 – 11 років квитки дешевші, а діти до 3 років можуть потрапити у парк безкоштовно. Також на сайті зазначають, що квитки краще купувати заздалегідь, адже ціни змінюються залежно від попиту. Найдорожчими є квитки "день у день" біля входу в парк. Квитки у два парки дозволяють переходити між ними протягом дня.

