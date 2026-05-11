Більшість точно бачили або хоча б чули про можливість проживання у власників житла під час подорожі в іншу країну. Однак є нюанси, про які знають не всі, а також ризик залишитися у квартирі сам на сам із незнайомими людьми. 24 Канал поспілкувався з українською блогеркою Каріною Полянською, яка нещодавно подорожувала до Парижа зі своїм хлопцем. Вона поділилася власним досвідом проживання у місцевих та розповіла про всі цікаві деталі такої поїздки.

Що таке проживання у місцевих та як це працює?

Проживання у місцевих, або homestay – це формат подорожей, коли турист зупиняється не в готелі чи апартаментах, а в домі або квартирі місцевих, розповідає Worldpackers. Такий варіант дозволяє не лише зекономити на житлі, а й краще відчути атмосферу країни та зануритися у повсякденне життя місцевих.

Найчастіше мандрівники знаходять житло через спеціальні платформи, на кшталт Airbnb або Worldpackers. Власники житла публікують оголошення, а туристи можуть переглядати фото, умови проживання, рейтинг та відгуки інших гостей.

Часто туристи шукають житло через платформи Airbnb або Worldpackers / Колаж 24 Каналу

Сам формат може бути різним: інколи господарі просто здають кімнату у своїй квартирі, а інколи активно спілкуються з гостями, знайомлять їх із місцевою культурою, радять нетуристичні місця та навіть готують традиційні страви. Для багатьох туристів це насамперед можливість отримати унікальний досвід подорожі.

Замість стандартного готельного номера, людина фактично живе як місцевий: бачить побут, традиції та стиль життя країни зсередини. Особливо популярний такий формат серед тих, хто хоче практикувати іноземну мову або краще зрозуміти культуру іншої країни.

Ще одна перевага – це економія. У багатьох популярних туристичних містах проживання у місцевих може коштувати дешевше за готелі. А деякі власники дозволяють взагалі жити безкоштовно.

Життя з місцевими у Парижі: українка поділилася незвичайним досвідом подорожі

Чому ви вирішили обрати саме формат проживання у місцевих?

Передусім через вартість проживання. У Парижі ціни на житло доволі високі, тому такий формат став хорошою можливістю зекономити. Крім того, мене привабила сама ідея пожити в автентичній французькій квартирі та поспілкуватися з корінними французами, аби краще відчути місцеву культуру.



Балкон квартири, де проживали Каріна та її хлопець / фото надані для 24 Каналу

Чи були у вас критерії вибору житла?

Насамперед хотілося знайти справжню французьку квартиру з атмосферою Парижа, а не типове помешкання у стилі готельного номера чи "квартири з IKEA". Спочатку мене зацікавило саме оголошення, а вже потім я дізналася про формат проживання у господарів.

Яким було ваше перше враження після заселення?

Ми одразу зустрілися з нашим хостом і як тільки зайшли до квартири, в один голос сказали: "Вау!". Помешкання справило дуже сильне враження своєю атмосферою та автентичністю.



Як виглядає квартира / фото надані для 24 Каналу

Чи були якісь правила або нюанси співжиття?

Жодних суворих правил чи обмежень не було. Господар одразу сказав:

"Робіть, що хочете, користуйтеся всім, що потрібно".

Нам навіть дозволили залишити речі у квартирі в останній день і виїхати тоді, коли нам буде зручно.

Наскільки комфортно було жити з незнайомими людьми?

Насправді це виявилося дуже комфортно, адже у нас були окремі кімнати. До того ж, більшість часу ми проводили у місті, тому майже не перетиналися з господарем.



Як виглядає квартира / фото надані для 24 Каналу

Чи спілкувалися ви з хостом? Про що саме?

Так, він багато розповідав про свою родину та історію квартири. Виявилося, що його прапрабабуся була куртизанкою, а ця квартира свого часу була її "офісом". Через понад сто років помешкання перейшло у спадок Борису – нашому хосту.

Ви нещодавно почали вивчати французьку. Наскільки цікавим був досвід спілкування з носіями мови?

Це був дуже цікавий досвід. Наприклад, коли я замовляла круасани французькою, продавчиня навіть не перейшла на англійську – і це було особливо приємно.



Каріна та її хлопець у Парижі / фото надані для 24 Каналу

Чи відчувався мовний бар'єр?

Переважно ми спілкувалися англійською. Більшість французів її знають, хоча не всі охоче нею користуються – для багатьох це принципова позиція. У туристичних місцях проблем із цим не виникало, а в окремих ситуаціях доводилося пояснюватися жестами.

Що вам найбільше сподобалося у такому форматі проживання?

Мені сподобалося абсолютно все. Нам дуже пощастило з хостом, тому жодних негативних моментів чи зауважень не виникло.

Чи змінилося ваше сприйняття французів після цієї поїздки?

Я давно цікавлюся французьким менталітетом, тому французи виявилися саме такими, якими я їх собі уявляла.

Париж, день 1 / інстаграм polyans.ka

Чи були якісь незручні моменти під час спільного проживання та що найбільше здивувало у квартирі?

Ні, жодних незручностей не було. А здивували розміри квартир. Французьке житло виявилося дуже компактним, але для Парижа – це абсолютно звична річ.

Кому б ви порадили такий формат проживання?

Це чудовий варіант для людей, які хочуть нових вражень, спілкування з місцевими та справжнього культурного досвіду. А от тим, хто шукає виключно "лакшері" відпочинок, краще обрати готель.

На що варто звертати увагу при виборі господарів?

Насамперед: на відгуки, рейтинг і комунікацію з власником житла. Ми кілька разів спілкувалися з хостом ще до поїздки, і це допомогло зрозуміти, чого очікувати. Проте, якщо користуватися перевіреними платформами на кшталт Airbnb, то багато можна зрозуміти саме за рейтингом та відгуками інших гостей.

Каріна біля Ейфелевої вежі / фото надані для 24 Каналу

Чи повторили б ви такий досвід ще раз?

Так, із задоволенням! Це чудова можливість поспілкуватися з місцевими та відчути справжній колорит країни. Але водночас дуже важливо відповідально підходити до вибору житла та не забувати про власну безпеку.

Важливо: під час першого такого досвіду, краще не заселятися до незнайомих людей наодинці! Подорож із другом, партнером чи компанією може зробити перебування комфортнішим і спокійнішим, адже ніколи не знаєш наперед, якими будуть умови проживання чи сама атмосфера в домі. Саме тому важливо не лише уважно читати відгуки та перевіряти профілі господарів, а й заздалегідь подбати про власне відчуття безпеки та комфорту.