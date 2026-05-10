Вчитель географії Utkin Andrii розповів на платформі тредс про долину Мак-Мердо, яка є одним з найсухіших місць на Землі. І саме звідти витікає незвичайний криваво-червоний потік. Що це за явище та як воно утворилося – читайте нижче у статті від 24 Каналу.

Що таке Сухі долини Антарктиди і чому вони вважаються найекстремальнішим місцем на Землі?

Сухі долини Мак-Мердо в Антарктиді є одним із найунікальніших і найдивовижніших місць на планеті, яке повністю руйнує уявлення про "вічний лід" на цьому континенті. Це територія, де майже немає снігу й льоду, хоча вона розташована в самому серці Антарктиди.

Сухі долини Мак-Мердо / фото Wikimedia

Ландшафт тут виглядає як кам'яниста пустеля з гірськими хребтами, соляними озерами та льодовиками, що ніби "зависають" над долинами. Саме через це сухі долини часто називають одним із найекстремальніших середовищ на Землі, адже тут поєднуються сильний холод, повна відсутність вологи та надзвичайно суворі вітри, які формують унікальну природну систему.

Де саме розташовані сухі долини і чому там немає снігу?

Сухі долини розташовані неподалік від антарктичної станції Мак-Мердо, у регіоні Трансантарктичних гір, розповідає Poseidonexpeditions. Вони утворюють систему долин, серед яких найвідомішими є Тейлор, Врайт і Вікторія. Відсутність льоду тут пояснюється одразу кількома природними чинниками.

Високі гори блокують рух льодовиків, не дозволяючи їм спускатися в долини, а потужні катабатичні вітри, що можуть досягати швидкості понад 300 кілометрів на годину, буквально "вимітають" будь-яку вологу з поверхні. Через це навіть ті мінімальні опади, які іноді потрапляють у цей регіон, не встигають перетворитися на сніг або лід і одразу зникають.

Чому клімат тут такий екстремальний?

Клімат сухих долин є одним із найсуворіших на Землі. Температура може опускатися до – 68 градусів за Цельсієм, а середньорічні показники залишаються близько – 20. Проте головною особливістю є не лише холод, а майже повна відсутність вологи. Деякі ділянки цього регіону не бачили дощу або снігу сотні тисяч років. Саме поєднання низьких температур, сухого повітря та сильних вітрів створює унікальну "пустельну Антарктиду", яка за умовами навіть суворіша за багато класичних пустель світу.

Чому Сухі долини виглядають як поверхня Марса?

Ландшафт Сухих долин настільки незвичний, що його часто порівнюють із поверхнею Марса. Тут немає рослинності, майже відсутня вода, а поверхня складається з каміння, піску та соляних відкладень. Льодовики утворюють дивні форми, а деякі ділянки виглядають абсолютно "мертвими". Саме через цю подібність до червоної планети вчені використовують Сухі долини як природну модель для дослідження умов життя за межами Землі та можливих сценаріїв існування мікроорганізмів на Марсі.

Що таке "кривавий" водоспад і чому вода там червона?

Одним із найвідоміших явищ цього регіону є "кривавий" водоспад, що витікає з льодовика Тейлора. Його яскраво-червоний колір довгий час залишався загадкою для вчених. Спочатку припускали, що його спричиняють водорості, але згодом з'ясувалося, що причина полягає у високому вмісті заліза в надсолоній воді, яка тисячі років перебувала під льодом.

Як виглядає "кривавий" водоспад: дивитись відео

#merah #darah #antarctica #fyp ♬ DJ JAUH KO PERGI KELA FVNKY - KELA FVNKY @kalimantan.smart.info Di tengah hamparan es Antartika yang membeku dan sunyi, ada satu pemandangan yang tampak seperti melawan hukum alam: Blood Falls. Dari Gletser Taylor di kawasan McMurdo Dry Valleys, mengalir air berwarna merah pekat, seolah es itu sendiri sedang berdarah. Fenomena ini bukan ilusi optik atau tanda kehidupan mistis. Warna merah mencolok tersebut berasal dari air asin super pekat yang kaya zat besi, terperangkap jauh di bawah gletser selama jutaan tahun. Ketika air kuno ini akhirnya menyembur keluar dan bersentuhan dengan udara, zat besi di dalamnya langsung teroksidasi, menciptakan warna merah darah yang dramatis. Menariknya, meski Antartika dikenal dengan suhu ekstrem di bawah nol, air di Blood Falls tidak membeku. Kandungan garamnya yang sangat tinggi membuat air ini tetap cair, seakan menentang dinginnya benua es. Fenomena ini bukan hanya indah dan mengerikan sekaligus, tetapi juga menjadi jendela bagi ilmuwan untuk memahami kehidupan ekstrem dan sejarah bumi purba. Kalau melihat langsung, menurut kamu ini keajaiban alam… atau pemandangan yang bikin merinding? #airterjun

Коли ця вода виходить на поверхню і контактує з повітрям, залізо починає окиснюватися, і вода буквально "іржавіє", набуваючи кривавого відтінку. Це явище є одним із найвражаючих природних процесів в Антарктиді.

Чи існує життя у Сухих долинах?

Попри надзвичайно суворі умови, життя у Сухих долинах все ж існує, хоча й у мікроскопічному вигляді. Тут живуть екстремофільні організми, які пристосувалися до холоду, відсутності світла та мінімальної кількості води. У ґрунтах і під льодом можна знайти бактерії, водорості, нематод і мікроскопічних істот, які здатні виживати без кисню, використовуючи замість нього інші хімічні процеси. Ці організми є унікальними, адже вони демонструють, що життя може існувати навіть у найнепридатніших умовах.

Але найбільше вчених вразило те, що під товщею льоду вдалося знайти цілу екосистему бактерій-екстремофілів. Однією з найвідоміших серед них є Thiomicrospira arctica – це мікроорганізм, який здатен виживати без світла вже близько 1,5 мільйона років. Замість кисню ці бактерії використовують у своїх процесах залізо та сірку.



Близька родичка Thiomicrospira arctica / фото з платформи тредс

Як у Сухі долини потрапили тюлені?

Ще однією загадкою цього регіону є муміфіковані тюлені, яких знаходять далеко від узбережжя, іноді на значній висоті. Вчені вважають, що молоді тварини могли втрачати орієнтацію під час міграцій і випадково заходити вглиб материка. У надзвичайно сухому та холодному кліматі їхні тіла не розкладалися, а поступово висихали, перетворюючись на природні мумії, які можуть зберігатися сотні або навіть тисячі років.

Що таке річка Онікс і чому вона з'являється лише на кілька тижнів?

Річка Онікс є найдовшою річкою Антарктиди, але вона існує лише кілька тижнів на рік під час короткого антарктичного літа. Вона утворюється з талої води льодовиків і тече через одну з долин до озера Ванда. Попри свою тимчасовість і невеликі розміри, ця річка відіграє важливу роль у підтримці мікроекосистем регіону, адже саме вона приносить вологу, без якої життя в цих умовах було б неможливим.



Річка Онікс / фото Вікіпедії

Чим унікальні озера Сухих долин?

Озера Сухих долин вкриті товстим шаром льоду, під яким ховається надзвичайно солона вода. Деякі з них змінювалися протягом тисячоліть, перетворюючись із глибоких водойм на майже ізольовані соляні резервуари. Наприклад, озеро Віда має воду настільки солону, що вона не замерзає навіть при сильних морозах, а Дон Жуан Понд є одним із найсолоніших природних водойм у світі. Через високу концентрацію солі ці озера залишаються рідкими навіть у найекстремальніших температурах.

Чому Сухі долини важливі для науки?

Сухі долини є унікальною природною лабораторією, яка дозволяє вченим досліджувати межі життя на Землі. Тут вивчають, як організми виживають у повній ізоляції, як формуються екосистеми без води та світла, а також чи можливе життя на інших планетах. Завдяки своїм умовам цей регіон став ключовим місцем для астробіології та досліджень Марса.

Раз вже піднялась тема про Антарктиду, то чи знали ви, скільки коштує поїздка туди? Середня вартість круїзу до Антарктиди становить близько 333 000 гривень на людину. Найдешевші поїздки стартують приблизно від 185 000 гривень, тоді як розкішні експедиції можуть перевищувати 740 000 гривень. Ось, що саме впливає на ціну: