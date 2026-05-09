Ось такий абсолютно реальний туристичний атракціон існує у Чехії на курорті Дольні Морава. З посиланням на atlasceska.cz розповідаємо про все це докладніше.

Не атракціон, а випробування: чому чеська Стежка у хмарах б'є рекорди популярності?

Stezka v oblacích, Стежка у хмарах – це оглядова конструкція, зведена у 2015 році на схилі гори Сламнік на висоті 1116 метрів над рівнем моря. Така собі стежка, схожа на дерев'яну лавку завдовжки 710 метрів, яка спіралеподібно обвиває вежу і підіймає відвідувача на 55 метрів угору – саме стільки між вершиною та землею.

На будівництво витратили 380 тонн сталі, 300 метрів кубічних модринової деревини з австрійських Альп і 250 "кубів" стругальних брусів. А вартість будівництва склала близько 100 мільйонів чеських крон, це під 180 мільйонів гривень.

Як зазначили на turistika.cz, проєкт Стежки передбачав, що споруда має витримувати пориви вітру до 200 кілометрів на годину. Конструкція також розрахована одночасно на 4000 відвідувачів. Що важливо, вона безбар'єрна – підходить для людей на візках.

Вхідний квиток для дорослих на 2026 рік коштує близько 300 чеських крон, тобто 500 із хвостиком гривень, а для дітей від 3 до 15 років – на третину дешевше. Головну атракцію тут називають краплею – це підвісна сітка зі сталевих тросів, по якій можна ходити, дивлячись вниз.

Стежка у хмарах – місце, де фраза "земля під ногами" набуває нового сенсу. Під тобою – 55 метрів прірви, робиш крок – і ноги просто виходять з чату,

– влучно описав (і показав) локацію pinchakrom у тіктоці.

Stezka v oblacích – висота 55 метрів, вид на 3 країни й сітка замість підлоги: дивіться відео pinchakrom

Далі – стометровий тобоган, яким можна злетіти вниз після прогулянки. І вздовж усього маршруту є 12 інформаційних стендів про регіон і масив Краліцького Сніжника. З вершини ж видно Єсєніки, Крконоше, Сухий Врх і у ясну погоду польські Судети.

Додамо, що Дольні Морава розташована на півночі Чехії, поблизу польського кордону, за 3 години їзди від Праги. До самої Стежки можна піднятися пішки або скористатися крісельною канатною дорогою Сніжнік.

Зверніть увагу: поруч зі Стежкою у хмарах розташований величний рекордсмен – підвісний міст Sky Bridge 721 завдовжки у 721 метр. Це офіційно найдовший пішохідний підвісний міст у світі.

Які ще цікаві та схожі висотні туристичні магніти світу варто перевірити особисто?

Сходи тролів. Трольштіген на заході Норвегії – це гірський серпантин, що підіймається на висоту 858 метрів і має 11 крутих поворотів, кожен із яких нагадує сходинку. Зі спеціального оглядового майданчика на вершині відкривається шикарний краєвид на всі вигини серпантину.

Каміно-дель-Рей, Королівська стежка. Ця іспанська дорога проходить у каньйоні Десфіладеро-де-лос-Гайтанес в Андалусії на висоті у понад 100 метрів над ущелиною і є одним із найбільш адреналінових треків континенту. Попри екстремальний вигляд, стежка є офіційним туристичним маршрутом із безпечним огородженням.