На схилах гір західної Норвегії розташоване одне з найпопулярніших туристичних місць в країні – Сходи тролів або Трольштіген. Мільйони туристів мріють проїхатися цією захопливою, а ще однією з найнебезпечніших доріг світу.

Travel24 розповість вам історію та цікаві факти про Трольштіген.

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Розташувалася дорога на південному заході країни в регіоні Вестланн. Маршрут простягається на 106 кілометрів і являє собою вузьку трасу-серпантин з 11 крутими поворотами. Узбіччя дороги огороджено невеликими парканами з природного каменю. Траса настільки вузька, що в деяких місцях її ширина доходить до 3,3 метра. Поїздка такою дорогою – випробування не для людей зі слабкими нервами.

Але туристів цікавить не тільки сама стежка. Проїхавши по ній, ви зможете оцінити всі принади дикої природи Норвегії. Стежку тролів сміливо можна назвати гармонією природи з архітектурою. Траса хоч і створена людиною, але неймовірно органічно вписується в місцеві ландшафти.



Дорога тролів / vsviti.com.ua

Історія створення

Ідея організувати сполучення між долиною Валльдален і селищем Румсдален з'явилася ще в шістнадцятому столітті разом з румсдальскою ярмаркою. Реальне будівництво дороги почалося тільки в кінці дев'ятнадцятого століття, коли в 1891 році проклали перші вісім кілометрів дороги від Квернбруа до Веблунгснеса в Істердалена.

Справжнім сподвижником проєкту дороги став інженер Нільс Ховденак, коли йому будівельне відомство доручило розробити план дороги через гори. Він провів детальне обстеження ділянки й вперше заявив про можливість побудови навіть автомобільної дороги. Відомство, виходячи з бюджету в 4000 крон, спочатку вирішило побудувати тільки стежку для людей з кіньми, і в 1913 році здійснило свій задум.



Трольштіген затемна / otdix.pp.ua

Інженер Ховденак продовжував працювати над проєктом, поки не здійснив свою ідею. Це він сказав, що дорога між Вальдаленом і Ондалснесом обов'язково буде туристичним маршрутом, тому що цей перевал – найкрасивіший природний ландшафт в Норвегії. І в 1936 році мрія інженера збулася. На відкриття автомобільної дороги приїхав навіть король Хокон VII.

Інфраструктура

На середині шляху туристів очікує дивно красивий водоспад Стігфоссен, а на вершині – великий оглядовий майданчик з паркуванням і сувенірними магазинчиками.

Оглядовий майданчик

З нього відкривається краєвид на серпантин траси, тільки звідси можна побачити її неймовірні вигини й те, як органічно вона виглядає серед норвезьких пагорбів. Але місце втрачає свою привабливість в погану погоду, через високу туманність з оглядового майданчика не видно нічого. Тому для поїздки по Дорозі тролів слід вибирати ясні дні.



Оглядовий майданчик / travel.tochka.net

Водоспад Стігфоссен

Неподалік оглядового майданчика розташований міст, звідки туристам відкривається вигляд на гірський повноводний водоспад. Його висота становить 180 метрів. Для поціновувачів піших прогулянок від водоспаду можна спуститися вниз пішохідною стежкою. Найбільш повноводним Стігфоссен стає навесні.



Водоспад Стігфоссен / vsviti.com.ua

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