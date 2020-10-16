На склонах гор западной Норвегии расположено одно из самых популярных туристических мест в стране – Лестница троллей или Трольштиген. Миллионы туристов мечтают прокатиться этой увлекательной, и одной из самых опасных дорог мира.

Travel24 расскажет вам историю и интересные факты о Трольштиген.

Читайте также: Уникальные места планеты, которые под угрозой исчезновения: фантастические фото

Расположилась дорога на юго-западе страны в регионе Вестланна. Маршрут простирается на 106 километров и представляет собой узкую трассу-серпантин с 11 крутыми поворотами. Обочины дороги ограждены небольшими заборами из природного камня. Трасса настолько узкая, что в некоторых местах ее ширина доходит до 3,3 метра. Поездка такой дорогой – испытание не для слабонервных.

Но туристов интересует не только сама тропа. Проехав по ней, вы сможете оценить все прелести дикой природы Норвегии. Тропу троллей смело можно назвать гармонией природы с архитектурой. Трасса хоть и создана человеком, но невероятно органично вписывается в местные ландшафты.



Дорога троллей / vsviti.com.ua

История создания

Идея организовать сообщение между долиной Валльдален и поселком Румсдален появилась еще в шестнадцатом веке вместе с румсдальскою ярмаркой. Реальное строительство дороги началось только в конце девятнадцатого века, когда в 1891 году проложили первые восемь километров дороги от Квернбруа к Веблунгснеса в Истердалена.

Настоящим сподвижником проекта дороги стал инженер Нильс Ховденак, когда ему строительное ведомство поручило разработать план дороги через горы. Он провел тщательное обследование участка и впервые заявил о возможности построения даже автомобильной дороги. Ведомство, исходя из бюджета в 4000 крон, сначала решило построить только дорогу для людей с лошадьми, и в 1913 году осуществило свой замысел.



Трольштиген затемно / otdix.pp.ua

Инженер Ховденак продолжал работать над проектом, пока не осуществил свою идею. Это он сказал, что дорога между Вальдаленом и Ондалснес обязательно будет туристическим маршрутом, так как этот перевал – самый красивый природный ландшафт в Норвегии. И в 1936 году мечта инженера сбылась. На открытие автомобильной дороги приехал даже король Хокон VII.

Инфраструктура

На середине пути туристов ожидает удивительно красивый водопад Стигфоссен, а на вершине – большая смотровая площадка с парковкой и сувенирными магазинчиками.

Смотровая площадка

Из нее открывается вид на серпантин трассы, только отсюда можно увидеть ее невероятные изгибы и то, как органично она смотрится среди норвежских холмов. Но место теряет свою привлекательность в плохую погоду, из-за высокой туманности со смотровой площадки не видно ничего. Поэтому для поездки по Дороге троллей следует выбирать ясные дни.



Смотровая площадка / travel.tochka.net

Водопад Стигфоссен

Неподалеку смотровой площадки расположен мост, откуда туристам открывается вид на горный полноводный водопад. Его высота составляет 180 метров. Для ценителей пеших прогулок от водопада можно спуститься вниз пешеходной дорожкой. Наиболее полноводным Стигфоссен становится весной.



Водопад Стигфоссен / vsviti.com.ua

Интересно: Опасные живописные пейзажи: самые смертоносные вершины планеты

Интересные факты