Планета поражает своими живописными пейзажами. Но иногда удивительные достопримечательности – оказываются на грани исчезновения. Среди неблагоприятных факторов специалисты называют глобальные изменения климата и землетрясения. Поэтому туристы спешат посетить эти места, пока это еще возможно.

Travel24 подготовил для вас список мест, которые могут исчезнуть в ближайшее время.

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Большая Китайская стена

Еще в далеком III веке до нашей эры на территории Китайской империи начали возводить это оборонительное сооружение. Более миллиона строителей, граждане империи и пленные, голод и десятки человеческих жертв – все это привело к созданию одного из современных чудес мира. Но до наших дней дожила не вся стена, а только тот участок, который построила династия Мин.

Вот только специалисты утверждают, что вскоре и этой части не станет. Причина тому – частые случаи вандализма и эрозия. Туристы и местные растягивают камни на сувениры и стройматериалы. А ветер медленно разрушает плотность каменных глыб, скрепленных рисовой кашей и известью.



Большая Китайская стена / travel.tochka.net

Мадагаскар

В давние времена Мадагаскар был частью огромного материка и, формально, соединял Индию с Африкой. Но более 100 миллионов лет назад все изменилось, и остров с пигмеями Мике, населявших его ушел "в свободное плавание".

Здесь обитает большое количество видов животных, некоторые из которых вымерли во всем мире кроме Мадагаскара. Но, вместе с природой, на острове процветает браконьерство и массовая вырубка лесов. Есть мнение, что к 2025 году леса исчезнут с острова, а вместе с ними и большая часть редких животных.



Остров Мадагаскар / tut-cikavo.com

Венеция

Жемчужина Италии постепенно уходит под воду. Правда, очень медленно – примерно на пять миллиметров в год, но иногда эта цифра стремительно растет. Причина – старые опоры, на которых были возведены почти все древние здания в центре города. И конечно, огромный туристический поток – десятки миллионов гостей посещают Венецию ежегодно и, как бы странно это ни звучало, буквально давят на город, что и без того оседает.

Конечно, правительство Италии обеспокоено судьбой города, и поэтому власть постоянно обсуждает новые меры по его защите вплоть до установления платы за въезд.



Венеция / UnSplash

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Большой Барьерный риф

Этот риф является крупнейшим рифом из кораллов в мире. Здесь насчитывается около 3000 рифов и почти 1000 островов. Вся эта зона охраняется всемирной организацией ЮНЕСКО и признана морским парком, частью "Всемирного наследия". Но постепенно эта территория разрушается.

Повышение температуры внешней среды и воды пагубно влияет на здешнюю флору и фауну. Кораллы обжигаются на солнце и погибают, а, как следствие, погибает большая часть рыб и других морских обитателей.



Большой Барьерный риф / zik.ua

Пирамиды Гизы и Сфинкс

Эти древние сооружения стали одним из главных символов Египта, но время не идет в их пользу. Пирамиды страдают от эрозии, связанной с климатом, человеческим фактором (толпы туристов и непрерывная застройка Каира), и сильные ветры. Поездки на верблюдах здесь теперь официально запрещены, нельзя забираться и на сами пирамиды – это чревато депортацией, запретом на въезд в Египет, а то и тюремным сроком.

Упадок и Сфинкс, причем особенно досталось его лицу – оно испещрено выбоинами, к тому же гигантскую статую неоднократно заносило песком.



Лицо Сфинкса / UnSplash

Успейте посетить эти уголки планеты!