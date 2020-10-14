Планета вражає своїми мальовничими краєвидами. Але інколи дивовижні пам'ятки – виявляються на межі зникнення. Серед несприятливих факторів фахівці називають глобальні зміни клімату та землетрусу. Тому туристи поспішають відвідати ці місця, доки це ще можливо.

Travel24 підготував для вас список місць, які можуть зникнути найближчим часом.

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Велика Китайська стіна

Ще в далекому III столітті до нашої ери на території Китайської імперії почали зводити цю оборонну споруду. Більше мільйона будівельників, громадяни імперії й полонені, голод і десятки людських жертв – все це призвело до створення одного з сучасних чудес світу. Але до наших часів дожила не вся стіна, а лише та ділянка, яку побудувала династія Мін.

Ось тільки фахівці стверджують, що незабаром і цієї частини не стане. Причина тому – часті випадки вандалізму й ерозія. Туристи та місцеві розтягують камені на сувеніри та будматеріали. А вітер повільно руйнує щільність кам’яних брил, скріплених рисовою кашею і вапном.



Велика Китайська стіна / travel.tochka.net

Мадагаскар

У давні часи Мадагаскар був частиною величезного материка і, формально, з'єднував Індію з Африкою. Але понад 100 мільйонів років тому все змінилося, і острів з пігмеями мікеа, які населяли його пішов "у вільне плавання".

Тут мешкає велика кількість видів тварин, деякі з яких вимерли у всьому світі крім Мадагаскару. Але, разом з природою, на острові процвітає браконьєрство і масова вирубка лісів. Є думка, що до 2025 року ліси зникнуть з острова, а разом з ними й більша частина рідкісних тварин.



Острів Мадагаскар / tut-cikavo.com

Венеція

Перлина Італії поступово йде під воду. Щоправда, дуже повільно – приблизно на п'ять міліметрів на рік, але часом ця цифра стрімко зростає. Причина – старі опори, на яких були зведені майже всі стародавні будівлі в центрі міста. І звісно, величезний туристичний потік – десятки мільйонів гостей відвідують Венецію щороку і, як би дивно це не звучало, буквально тиснуть на місто, яке і без того осідає.

Звісно, уряд Італії стурбований долею міста, і тому влада постійно обговорює нові заходи щодо його захисту аж до встановлення плати за в'їзд.



Венеція / UnSplash

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Великий Бар'єрний риф

Цей риф є найбільшим рифом з коралів у світі. Тут налічується майже 3 000 рифів і майже 1 000 островів. Вся ця зона охороняється всесвітньою організацією ЮНЕСКО і визнана морським парком, частиною "Всесвітньої спадщини". Але поступово ця територія руйнується.

Підвищення температури зовнішнього середовища і води згубно впливає на тутешню флору і фауну. Корали обпікаються на сонці й гинуть, а, як наслідок, гине велика частина риб та інших морських мешканців.



Великий Бар'єрний риф / zik.ua

Піраміди Гізи й Сфінкс

Ці стародавні споруди стали одним з головних символів Єгипту, але час не йде у їхню користь. Піраміди страждають від ерозії, яка пов'язана з кліматом, людським фактором (натовпи туристів і безперервна забудова Каїра), і найсильніші вітри. Поїздки на верблюдах тут тепер офіційно заборонені, не можна забиратися і на самі піраміди – це загрожує депортацією, забороною на в'їзд до Єгипту, а то і тюремним терміном.

Занепадає і Сфінкс, причому особливо дісталося його обличчю – воно поцятковане вибоїнами, до того ж гігантську статую неодноразово заносило піском.



Обличчя Сфінкса / UnSplash

Встигніть відвідати ці куточки планети!