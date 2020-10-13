Ейфелева вежа: цікаві факти про архітектурний шедевр Франції
Ейфелева вежа – це одна з найпопулярніших та найзнаковіших пам'яток архітектури усього світу. Цей відомий символ Франції, щорічно відвідують мільйони туристів. Але перед тим як вирушати у Париж, варто дізнатися цікаві факти про її історію.
Travel24 зібрав для вас найцікавіші факти про Ейфелеву вежу, які є маловідомими.
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Для багатьох Ейфелева вежа – це і є Париж. 300 метрів заліза, зведені ще у позаминулому столітті. Вона з самого початку будувалася, як символ і як архітектурна пам'ятка. І перше, і друге її творцям вдалося. Спорудження найвищої у світі металевої вежі продемонструвало технічну могутність і економічне процвітання Франції.
Вежа має три рівні, на кожний з яких можна піднятися. На перший і другий можна піднятися як на ліфті, так і пішки. І за перше, і за друге доведеться заплатити: в залежності від рівня і способу потрапляння задоволення буде коштувати до 11 євро. Але коштів і бажання буде замало: для того, щоб купити квиток, треба відстояти величезну чергу.
Цікаві факти
- Вежа названа на честь свого творця — архітектора Густава Ейфеля. Цікаво, що сам Ейфель називав її просто "300-метрова вежа". Інша, народна назва – "Залізна леді"
Ейфелева вежа / ru.espreso.tv
- Вежа складається з трьох поверхів, вони розташувалися на висоті: 1 поверх – 57 метрів, 2 поверх – 115 метрів, 3 поверх – 276 метрів
- Перед архітектором Ейфелем стояло завдання побудувати вежу, яка б виконувала роль вхідної арки паризької Всесвітньої виставки 1889 року
- Щоб підняти металеві частини архітектор використовував високі крани, а коли конструкція переросла їх по висоті, роботу перейняли спеціально сконструйовані Ейфелем мобільні крани. Вони рухалися по рейках, прокладених для майбутніх ліфтів
- Передбачалося, що вежа простоїть 20 років і її демонтують
- Всього на зведення вежі було витрачено 7,8 мільйона франків. Величезні гроші, але вони окупилися в перші ж роки – тільки за перші шість місяців роботи виставки подивитися "залізну даму" прийшли понад два мільйони відвідувачів. У наступні роки потік туристів не вщухав
Вечірня Ейфелева вежа / walldeco.ua
- Цікаво, що еліта Франції, її кращі уми – письменники та художники були обурені проєктом Ейфеля. Вони висловлювали побоювання в тому, що металева конструкція буде придушувати архітектуру міста, порушувати неповторний стиль столиці, що складався протягом століть
- У 1887 році відразу 300 письменників і художників (в тому числі Олександр Дюма-син, Гі де Мопассан і композитор Шарль Гуно) направили протест на адресу муніципалітету, характеризуючи конструкцію як "марну та жахливу", як "сміховинну вежу, що домінує над Парижем, як гігантська фабрична димова труба"
- При цьому Гі де Мопассан регулярно обідав у ресторані на першому рівні вежі (нині ресторан "Жюль Верн"). На питання, навіщо він це робить, якщо башта йому не до душі, письменник відповідав: "Це єдине місце в усьому Парижі, звідки її не видно"
- На кожному рівні вежі розташовані ресторани та кафе
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Один з ресторанів Ейфелевої вежі / paria-life.info
- Через 20 років демонтувати Ейфелеву вежу передумали. Однією з причин цього рішення стала поява радіо. Нагорі вежі розмістили радіоантени. Пізніше звідси почали транслювати й телепрограми. Трансляції тривають і досі, тільки сьогодні до теле та радіомовлення приєднався ще й стільниковий зв'язок. Крім того, на башті розташована унікальна метеостанція, за допомогою якої вивчаються добові коливання ступеня забруднення атмосфери, радіаційного фону, атмосферної електрики тощо
- Під час Другої Світової Війни, вежа не скорилася фашистам: коли Гітлер увійшов в Париж в 1940 році, французи зламали ліфт. В результаті німці не змогли дістатися до верхівки вежі й повісити прапор
- Екстремали завжди використовували вежу для здійснення божевільних трюків, які іноді завершувалися трагічно: авіатор Леон Колло спробував пролетіти на літаку між опорами вежі, але врізався в антену і загинув. Кравець Франц Райхельт стрибнув з першого рівня з плащем-парашутом власної розробки. Парашут не розкрився, і винахідник загинув
- У вежі є свій власний запатентований фірмовий "коричневий-Ейфелевий" колір, схожий на бронзу
Колір Ейфелевої вежі / lifestyle.24.tv.ua
- Раз на сім років, 25 малярів-верхолазів протягом 18 місяців перефарбовують вежу. На її нове "плаття" йде 60 тонн фарби
- 300-метрова вежа часто притягувала самогубців, велика кількість суїцидів відбувалися саме тут. Тому спеціальні служби постійно стежать за відвідувачами Ейфелевої вежі. Одну зі спроб суїциду переказують, як легенду: нібито жінка, яка стрибнула з вежі, приземлилася на дах авто, за власника якого згодом вийшла заміж