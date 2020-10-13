Ейфелева вежа – це одна з найпопулярніших та найзнаковіших пам'яток архітектури усього світу. Цей відомий символ Франції, щорічно відвідують мільйони туристів. Але перед тим як вирушати у Париж, варто дізнатися цікаві факти про її історію.

Travel24 зібрав для вас найцікавіші факти про Ейфелеву вежу, які є маловідомими.

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Для багатьох Ейфелева вежа – це і є Париж. 300 метрів заліза, зведені ще у позаминулому столітті. Вона з самого початку будувалася, як символ і як архітектурна пам'ятка. І перше, і друге її творцям вдалося. Спорудження найвищої у світі металевої вежі продемонструвало технічну могутність і економічне процвітання Франції.

Вежа має три рівні, на кожний з яких можна піднятися. На перший і другий можна піднятися як на ліфті, так і пішки. І за перше, і за друге доведеться заплатити: в залежності від рівня і способу потрапляння задоволення буде коштувати до 11 євро. Але коштів і бажання буде замало: для того, щоб купити квиток, треба відстояти величезну чергу.

Цікаві факти

Вежа названа на честь свого творця — архітектора Густава Ейфеля. Цікаво, що сам Ейфель називав її просто "300-метрова вежа". Інша, народна назва – "Залізна леді"



Ейфелева вежа / ru.espreso.tv

Вежа складається з трьох поверхів, вони розташувалися на висоті: 1 поверх – 57 метрів, 2 поверх – 115 метрів, 3 поверх – 276 метрів

Перед архітектором Ейфелем стояло завдання побудувати вежу, яка б виконувала роль вхідної арки паризької Всесвітньої виставки 1889 року

Щоб підняти металеві частини архітектор використовував високі крани, а коли конструкція переросла їх по висоті, роботу перейняли спеціально сконструйовані Ейфелем мобільні крани. Вони рухалися по рейках, прокладених для майбутніх ліфтів

Передбачалося, що вежа простоїть 20 років і її демонтують

Всього на зведення вежі було витрачено 7,8 мільйона франків. Величезні гроші, але вони окупилися в перші ж роки – тільки за перші шість місяців роботи виставки подивитися "залізну даму" прийшли понад два мільйони відвідувачів. У наступні роки потік туристів не вщухав



Вечірня Ейфелева вежа / walldeco.ua

Цікаво, що еліта Франції, її кращі уми – письменники та художники були обурені проєктом Ейфеля. Вони висловлювали побоювання в тому, що металева конструкція буде придушувати архітектуру міста, порушувати неповторний стиль столиці, що складався протягом століть

У 1887 році відразу 300 письменників і художників (в тому числі Олександр Дюма-син, Гі де Мопассан і композитор Шарль Гуно) направили протест на адресу муніципалітету, характеризуючи конструкцію як "марну та жахливу", як "сміховинну вежу, що домінує над Парижем, як гігантська фабрична димова труба"

При цьому Гі де Мопассан регулярно обідав у ресторані на першому рівні вежі (нині ресторан "Жюль Верн"). На питання, навіщо він це робить, якщо башта йому не до душі, письменник відповідав: "Це єдине місце в усьому Парижі, звідки її не видно"

На кожному рівні вежі розташовані ресторани та кафе

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Один з ресторанів Ейфелевої вежі / paria-life.info

Через 20 років демонтувати Ейфелеву вежу передумали. Однією з причин цього рішення стала поява радіо. Нагорі вежі розмістили радіоантени. Пізніше звідси почали транслювати й телепрограми. Трансляції тривають і досі, тільки сьогодні до теле та радіомовлення приєднався ще й стільниковий зв'язок. Крім того, на башті розташована унікальна метеостанція, за допомогою якої вивчаються добові коливання ступеня забруднення атмосфери, радіаційного фону, атмосферної електрики тощо

Під час Другої Світової Війни, вежа не скорилася фашистам: коли Гітлер увійшов в Париж в 1940 році, французи зламали ліфт. В результаті німці не змогли дістатися до верхівки вежі й повісити прапор

Екстремали завжди використовували вежу для здійснення божевільних трюків, які іноді завершувалися трагічно: авіатор Леон Колло спробував пролетіти на літаку між опорами вежі, але врізався в антену і загинув. Кравець Франц Райхельт стрибнув з першого рівня з плащем-парашутом власної розробки. Парашут не розкрився, і винахідник загинув

У вежі є свій власний запатентований фірмовий "коричневий-Ейфелевий" колір, схожий на бронзу



Колір Ейфелевої вежі / lifestyle.24.tv.ua