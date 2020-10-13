Эйфелева башня– это одна из самых популярных и самых лучших памяток архитектуры всего мира. Этот известный символ Франции, ежегодно посещают миллионы туристов. Но перед тем как отправляться в Париж, стоит узнать интересные факты о ее истории.

Travel24 собрал для вас самые интересные факты об Эйфелевой башне, которые являются малоизвестными.

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Для многих Эйфелева башня – это и есть Париж. 300 метров железа, построенные еще в позапрошлом веке. Она с самого начала строилась, как символ и как архитектурный памятник. И первое, и второе ее создателям удалось. Сооружение самой высокой в ​​мире металлической башни продемонстрировало техническую мощь и экономическое процветание Франции.

Башня имеет три уровня, на каждый из которых можно подняться. На первый и второй можно подняться как на лифте, так и пешком. И за первый, и за второй придется заплатить: в зависимости от уровня и способа попадания удовольствие будет стоить до 11 евро. Но средств и желания будет мало: для того, чтобы купить билет, нужно отстоять огромную очередь.

Интересные факты

Башня названа в честь своего создателя – конструктора Густава Эйфеля. Интересно, что сам Эйфель называл ее просто "300-метровая башня". Другое, народное название – "Железная леди"



Эйфелева башня / ru.espreso.tv

Башня состоит из трех этажей, они расположились на высоте: 1 этаж – 57 метров, 2 этаж – 115 метров, 3 этаж – 276 метров

Перед архитектором Эйфелем стояла задача построить башню, которая выполняла роль входной арки парижской Всемирной выставки 1889

Чтобы поднять металлические части, архитектор использовал высокие краны, а когда конструкция переросла – их по высоте, работу переняли специально сконструированные Эйфелем мобильные краны. Они двигались по рельсам, проложенным для будущих лифтов

Предполагалось, что башня простоит 20 лет и ее демонтируют

Всего на возведение башни было потрачено 7,8 миллиона франков. Огромные деньги, но они окупились в первые годы – только за первые шесть месяцев работы выставки посмотреть "железную даму" пришли более двух миллионов посетителей. В последующие годы поток туристов не утихал



Вечерняя Эйфелева башня / walldeco.ua

Интересно, что элита Франции, ее лучшие умы – писатели и художники были возмущены проектом Эйфеля. Они выражали опасения в том, что металлическая конструкция будет подавлять архитектуру города, нарушать неповторимый стиль столицы, складывавшийся на протяжении веков

В 1887 году сразу 300 писателей и художников (в том числе Александр Дюма-сын, Ги де Мопассан и композитор Шарль Гуно) направили протест в адрес муниципалитета, характеризуя конструкцию как "бесполезную и чудовищную", как "смехотворную башню, доминирует над Парижем, как гигантская фабричная дымовая труба"

При этом Ги де Мопассан регулярно обедал в ресторане на первом уровне башни (ныне ресторан "Жюль Верн"). На вопрос, зачем он это делает, если башня ему не по душе, писатель отвечал: "Это единственное место во всем Париже, откуда ее не видно"

На каждом уровне башни расположены рестораны и кафе

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Один из ресторанов Эйфелевой башни / paria-life.info

Через 20 лет демонтировать Эйфелеву башню передумали. Одной из причин этого решения стало появление радио. Cверху башни разместили радиоантенны. Позже отсюда начали транслировать и телепрограммы. Трансляции продолжаются до сих пор, только сегодня в теле и радиовещания присоединился еще и сотовая связь. Кроме того, на башне расположена уникальная метеостанция, с помощью которой изучаются суточные колебания степени загрязнения атмосферы, радиационного фона, атмосферного электричества и т.д.

Во время Второй Мировой Войны, башня не покорилась фашистам: когда Гитлер вошел в Париж в 1940 году, французы сломали лифт. В результате немцы не смогли добраться до верхушки башни и повесить флаг

Экстремалы всегда использовали башню для осуществления сумасшедших трюков, которые иногда заканчивались трагически: авиатор Леон Колло попытался пролететь на самолете между опорами башни, но врезался в антенну и погиб. Портной Франц Райхельт спрыгнул с первого уровня с плащом-парашютом собственной разработки. Парашют не раскрылся, и изобретатель погиб

В башне есть свой собственный запатентованный фирменный "коричневый-Эйфелевой" цвет, похожий на бронзу



Цвет Эйфелевой башни / lifestyle.24.tv.ua