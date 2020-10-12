Земля полна красивых и спокойных гор, но есть и такие, которые способны погубить жизнь человека. Наибольшую опасность представляют высокие пики нашей планеты. А зачастую именно то, что запрещено – стремятся покорить.

Travel24 расскажет о 5 самых опасных вершинах мира.

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Аннапурна – 8091 метр

Аннапурна – это целый горный массив в Гималаях. Вершины этого гималайского хребта первыми подчинились человеку. Однако это не дает повода думать, что подъем на нее – развлекательная прогулка. На 130 удачных восхождений приходится 53 погибших альпиниста. Уровень смертности среди альпинистов за все годы восхождений достигает 32%.



Аннапурна / UnSplash

Чогори (К2) – 8611 метров

Вторая по высоте после Эвереста вершина мира находится на территории пакистанской части Кашмира и относится к горному массиву Карокорум. Из-за сложностей маршрута покорить Чогори смогли только 284 скалолаза к середине 2008 года, 66 человек погибли при попытке восхождения. К2 – это настоящее испытание для любого альпиниста – общая смертность на этой вершине составляет 25%.



Чогори / pikabu.ru

Канченджанґа – 8586 метров

Находится на границе Непала и индийского штата Сикким. По местной легенде Канченджанга – воплощение женского божества и пытается убить любую женщину, которая попытается подняться на вершину. И действительно, только одной женщине до 1998 года удалось счастливо подняться на вершину, это была альпинистка из Британии Дженет Харрисон. Если брать статистику последних лет, то именно Канченджанга сейчас является самой опасной горой в мире. Общая смертность на этой вершине составляет 22%.



Канченджанґа / UnSplash

Нангапарбат – 8126 метров

Расположена в северо-западных Гималаях на территории пакистанской части штата Кашмир, замыкает тройку самых опасных для восхождений гор. Первое удачное восхождение совершено в 1953 году Германом Булем, участником немецко-австрийской экспедиции. Нангапарбат по уровню технической сложности вполне сопоставима с К2, ее юго-восточная сторона (Рупальская стена), является самой отвесной стеной в мире (4,5 километра) и названа среди покорителей вершин "пожиратель людей". За всю историю восхождений на горе погибло 64 альпинисты.



Нангапарбат / en.wikipedia.org

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Еверест (Джомолунгма) – 8848 метра

Самая высокая вершина мира находится на границе Непала и Тибета. Первое удачное восхождение совершено в 1953 году шерпа Тенцингом Норгеем и новозеландцем Эдмундом Хиллари. На вершину Джомолунгмы осуществлено 8306 восхождений, среди тех, кто впервые поднялся – 4833 человека (другие восхождение повторные). При восхождении согласно статистике 2017 погибло 288 человек. На Эвересте случались и массовые гибели – при сходе лавины в 1996 и 2014. В последнее время восхождения на Эверест становятся более безопасными из-за замечательной инфраструктуры и хороших гидов шерпов, которые заходят на вершину иногда по несколько раз за сезон, забрасывая необходимое снаряжение.



Еверест / UnSplash

Живописно и смертельно одновременно!