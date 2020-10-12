Небезпечні мальовничі краєвиди: найсмертоносніші вершини планети
Земля сповнена красивих і спокійних гір, але є й такі, які, здатні занапастити життя людини. Найбільшу небезпеку несуть найвищі піки нашої планети. А найчастіше саме те, що заборонено – прагнуть підкорити.
Travel24 розповість про 5 найнебезпечніших вершин світу.
Читайте також: Доломіти: мальовничий гірський масив в Східних Альпах
Аннапурна – 8091 метр
Аннапурна – це цілий гірський масив в Гімалаях. Вершини цього гімалайського хребта першими підкорилися людині. Однак це не дає приводу думати, що підйом на неї – розважальна прогулянка. На 130 вдалих сходжень доводиться 53 загиблих альпіністи. Рівень смертності серед альпіністів за всі роки сходжень досягає 32%.
Аннапурна / UnSplash
Чогорі (К2) – 8611 метрів
Друга за висотою після Евересту вершина світу знаходиться на території пакистанської частини Кашміру і належить до гірського масиву Карокорум. Через надскладність маршруту підкорити Чогорі змогли тільки 284 скелелази до середини 2008 року, 66 людей загинули при спробі сходження. К2 – це справжнє випробування для будь-якого альпініста – загальна смертність на цій вершині становить 25%.
Чогорі / pikabu.ru
Канченджанґа – 8586 метрів
Знаходиться на кордоні Непалу та індійського штату Сіккім. За місцевою легендою Канченджанґа – втілення жіночого божества і намагається вбити будь-яку жінку, яка намагається піднятися на вершину. І дійсно, тільки одній жінці до 1998 року вдалося щасливо піднятися на вершину, це була альпіністка з Британії Дженет Харісон. Якщо брати статистику останніх років, то саме Канченджанґа нині є найнебезпечнішою горою у світі. Загальна смертність на цій вершині становить 22%.
Канченджанґа / UnSplash
Нангапарбат – 8126 метрів
Розташована в північно-західних Гімалаях на території пакистанської частини штату Кашмір, замикає трійку найнебезпечніших для сходжень гір. Перше вдале сходження скоєно в 1953 році Германом Булем, учасником німецько-австрійської експедиції. Нангапарбат за рівнем технічної складності цілком порівнянна з К2, її південно-східна сторона (Рупальська стіна), є найвищою прямовисною стіною у світі (4,5 кілометра) і названа серед підкорювачів вершин "пожирач людей". За всю історію сходжень на горі загинуло 64 альпіністи.
Нангапарбат / en.wikipedia.org
Цікаво: Ніагара: казкові фото та цікаві факти про найпопулярніший водоспад на планеті
Еверест (Джомолунгма) – 8848 метри
Найвища вершина світу знаходиться на кордоні Непалу і Тибету. Перше вдале сходження скоєно в 1953 році шерпа Тенцингом Норгеєм та новозеландцем Едмундом Хілларі. На вершину Джомолунгми здійснено 8306 сходжень, з-поміж тих, хто вперше піднявся – 4833 людини (інші сходження повторні). При сходженні згідно зі статистикою 2017 року загинуло 288 осіб. На Евересті траплялися і масові загибелі – при сходах лавини в 1996 і 2014 рр. Останнім часом сходження на Еверест стають більш безпечними через чудову інфраструктуру і хороших гідів шерпів, які заходять на вершину іноді по кілька разів за сезон, закидаючи необхідне спорядження.
Еверест / UnSplash
Мальовничо й смертельно водночас!