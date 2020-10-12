Земля сповнена красивих і спокійних гір, але є й такі, які, здатні занапастити життя людини. Найбільшу небезпеку несуть найвищі піки нашої планети. А найчастіше саме те, що заборонено – прагнуть підкорити.

Travel24 розповість про 5 найнебезпечніших вершин світу.

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Аннапурна – 8091 метр

Аннапурна – це цілий гірський масив в Гімалаях. Вершини цього гімалайського хребта першими підкорилися людині. Однак це не дає приводу думати, що підйом на неї – розважальна прогулянка. На 130 вдалих сходжень доводиться 53 загиблих альпіністи. Рівень смертності серед альпіністів за всі роки сходжень досягає 32%.



Аннапурна / UnSplash

Чогорі (К2) – 8611 метрів

Друга за висотою після Евересту вершина світу знаходиться на території пакистанської частини Кашміру і належить до гірського масиву Карокорум. Через надскладність маршруту підкорити Чогорі змогли тільки 284 скелелази до середини 2008 року, 66 людей загинули при спробі сходження. К2 – це справжнє випробування для будь-якого альпініста – загальна смертність на цій вершині становить 25%.



Чогорі / pikabu.ru

Канченджанґа – 8586 метрів

Знаходиться на кордоні Непалу та індійського штату Сіккім. За місцевою легендою Канченджанґа – втілення жіночого божества і намагається вбити будь-яку жінку, яка намагається піднятися на вершину. І дійсно, тільки одній жінці до 1998 року вдалося щасливо піднятися на вершину, це була альпіністка з Британії Дженет Харісон. Якщо брати статистику останніх років, то саме Канченджанґа нині є найнебезпечнішою горою у світі. Загальна смертність на цій вершині становить 22%.



Канченджанґа / UnSplash

Нангапарбат – 8126 метрів

Розташована в північно-західних Гімалаях на території пакистанської частини штату Кашмір, замикає трійку найнебезпечніших для сходжень гір. Перше вдале сходження скоєно в 1953 році Германом Булем, учасником німецько-австрійської експедиції. Нангапарбат за рівнем технічної складності цілком порівнянна з К2, її південно-східна сторона (Рупальська стіна), є найвищою прямовисною стіною у світі (4,5 кілометра) і названа серед підкорювачів вершин "пожирач людей". За всю історію сходжень на горі загинуло 64 альпіністи.



Нангапарбат / en.wikipedia.org

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Еверест (Джомолунгма) – 8848 метри

Найвища вершина світу знаходиться на кордоні Непалу і Тибету. Перше вдале сходження скоєно в 1953 році шерпа Тенцингом Норгеєм та новозеландцем Едмундом Хілларі. На вершину Джомолунгми здійснено 8306 сходжень, з-поміж тих, хто вперше піднявся – 4833 людини (інші сходження повторні). При сходженні згідно зі статистикою 2017 року загинуло 288 осіб. На Евересті траплялися і масові загибелі – при сходах лавини в 1996 і 2014 рр. Останнім часом сходження на Еверест стають більш безпечними через чудову інфраструктуру і хороших гідів шерпів, які заходять на вершину іноді по кілька разів за сезон, закидаючи необхідне спорядження.



Еверест / UnSplash

Мальовничо й смертельно водночас!