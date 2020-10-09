Водоспади – видовище, яке завжди зачаровує мільйони туристів. У світі їх десятки та найвідомішим серед них є Ніагарський, який входить ще й до переліку найкрасивіших водоспадів нашої планети.

Travel24 зібрав для вас цікаві факти про найпопулярніший водоспад на планеті.

Читайте також: Восьме диво світу: мальовничий Гранд-Каньйон у США

Історія

Ніагарський водоспад – комплекс водоспадів на річці Ніагара, який відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо. Розташований за 130 кілометрів від Торонто, на кордоні США і Канади, де знаходяться п'ять найбільших прісних озер земної кулі: Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері й Онтаріо. Варто також зазначити, що він складається з двох водоспадів, які розділені між собою островом Luna Island. Цікаво те, що вода падає з території Штатів, але видно її з Канади.



Ніагарський водоспад / UnSplash

Ніагарський водоспад утворився внаслідок відступу льодовиків в кінці Вісконсинського заледеніння, коли води з недавно сформованих Великих озер разом прорізали доріжку через Ніагарський Розлом в дорозі до Атлантичного океану. Сталося це приблизно 10 тисяч років тому.

Висота й розміри

Ніагарські водоспади не найвищі у світі, але вони відрізняються великою шириною. Висота водоспаду становить 53 метри, а його загальна ширина перевищує 1200 метрів. Слід зазначити, що Ніагарський водоспад – один з найпотужніших водоспадів у Північній Америці. Більш ніж 3160 тонн води спадає з нього кожну секунду.



Води Ніагари / UnSplash

Забарвлення водоспаду

Води цього водоспаду славляться своїм забарвленням. Адже вода тут не блакитна, а зелена. Виявляється, це викликано величезним відсотком солей, а також складом тутешньої території, яка піддається ерозії. Земля має величезний відсоток вапняку і сланців, що і має великий вплив на забарвлення води.

Окрім цього, науковці схильні вважати, що унаслідок цієї ерозії його висота зменшується на 1 фут на рік. З цього випливає, що через 50 тисяч років водоспад просто припинить існувати.



Зелений колір води Ніагарського водоспаду / UnSplash

​Цікаво: Місце сили: загадковий Стоунхендж у Великій Британії

Інфраструктура поблизу водоспаду

Щороку Ніагару відвідує понад 15 мільйонів туристів, тому для них тут є все необхідне. Біля водоспаду прокладена автотраса, що дає змогу туристам насолодитися приголомшливим видовищем, не виходячи з машини. Вище і нижче за течією річки для зручності туристів побудовані мости – оглядові майданчики, а також готелі та мотелі, де можна зупинитися.

Нічне освітлення водоспаду

Біля Ніагари встановлені десятки різнобарвних прожекторів. Щойно стемніє, їхні промені скеровуються на стіну водоспаду і, створюючи казкову ілюмінацію, підсилюють і без того неймовірну картину.



Освітлення водоспаду / UnSplash

Цікаві факти

Цей водоспад перетинають 2 мости: Райдужний міст і Whirlpool Rapids Bridge, за якими йде пересування легкового автотранспорту

Близько 20% питної води в Америку протікає через Ніагарський водоспад

Багато людей пробували підкорити Ніагарський водоспад.

1-ий інцидент стався в 1829 році, коли Сем Пач, стрибнув в ущелину водоспаду і вижив.

У 1901, педагог зі штату Мічиган, була скинута в водоспад в бочці, вона також залишилася живою, проте отримала травми.

Але найцікавішим залишається випадок, коли французький канатоходець Шарль Блонден вирішив перетнути ущелину на канаті. Канат був довжиною 335 метрів і знаходився на висоті 50 метрів над водою. Цей трюк чоловік виконував декілька разів (у 1859 році), причому завжди в різних варіаціях: з зав'язаними очима, у мішку, котив тачку, на ходулях, ніс людину на плечах (це був його менеджер, Гаррі Колкорд), сідав на середині, готував і їв омлет.



Підкорення Ніагари Шарлем Блонденом / author.today