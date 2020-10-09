Водопады – зрелище, которое всегда очаровывает миллионы туристов. В мире их десятки и самым известным среди них является Ниагарский, который входит еще и в список красивейших водопадов нашей планеты.

Travel24 собрал для вас интересные факты о самом популярном водопаде на планете.

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История

Ниагарский водопад – комплекс водопадов на реке Ниагара, который отделяет американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. Расположен в 130 километрах от Торонто, на границе США и Канады, где находятся пять крупнейших пресных озер земного шара: Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри и Онтарио. Стоит также отметить, что он состоит из двух водопадов, которые разделены между собой островом Luna Island. Интересно то, что вода падает с территории Штатов, но видно ее из Канады.



Ниагарский водопад / UnSplash

Ниагарский водопад образовался в результате отступления ледников в конце Висконсинского оледенения, когда воды из недавно сформированных Великих озер вместе прорезали дорожку через Ниагарский Разлом в дороге до Атлантического океана. Произошло это примерно 10 тысяч лет назад.

Высота и размеры

Ниагарские водопады не самые высокие в мире, но они отличаются большой шириной. Высота водопада составляет 53 метра, а его общая ширина превышает 1200 метров. Следует отметить, что Ниагарский водопад – один из самых мощных водопадов в Северной Америке. Более 3160 тонн воды падает с него каждую секунду.



Воды Ниагары / UnSplash

Окрас водопада

Воды этого водопада славятся своей окраской. Ведь вода здесь не голубая, а зеленая. Оказывается, это вызвано огромным процентом солей, а также составом здешней территории, что подвергается эрозии. Земля имеет огромный процент известняка и сланцев, и имеет большое влияние на окраску воды.

Кроме этого, ученые склонны считать, что вследствие этой эрозии его высота уменьшается на 1 фут в год. Из этого следует, что через 50 тысяч лет водопад просто перестанет существовать.



Зеленый цвет воды Ниагарского водопада / UnSplash

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Инфраструктура вблизи водопада

Ежегодно Ниагару посещает более 15 миллионов туристов, поэтому для них здесь есть все необходимое. У водопада проложена автотрасса, что позволяет туристам насладиться потрясающим зрелищем, не выходя из машины. Выше и ниже по течению реки для удобства туристов построены мосты – смотровые площадки, а также гостиницы и отели, где можно остановиться.

Ночное освещение водопада

У Ниагары установлены десятки разноцветных прожекторов. Только стемнеет, их лучи направляются на стену водопада и, создавая сказочную иллюминацию, усиливают и без того невероятную картину.



Освещение водопада / UnSplash

Интересные факты

Этот водопад пересекают 2 моста: Радужный мост и Whirlpool Rapids Bridge, по которым идет передвижения легкового автотранспорта

Около 20% питьевой воды в Америку протекает через Ниагарский водопад

Многие пробовали покорить Ниагарский водопад

Первый инцидент произошел в 1829 году, когда Сэм Пач, прыгнул в ущелье водопада и выжил.

В 1901, педагог из штата Мичиган, была сброшена в водопад в бочке, она также осталась жива, однако получила травмы.

Но самым интересным остается случай, когда французский канатоходец Шарль Блонден решил пересечь ущелье на канате. Канат был длиной 335 метров и находился на высоте 50 метров над водой. Этот трюк человек выполнял несколько раз (в 1859 году), причем всегда в разных вариациях: с завязанными глазами, в мешке, катил тачку, на ходулях, нос человека на плечах (это был его менеджер, Гарри Колкорд), садился на середине, готовил и ел омлет.



Покорение Ниагары Шарлем Блонденом / author.today