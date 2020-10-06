Стоунхендж – одна из самых известных достопримечательностей Великобритании, которая представляет собой грандиозный археологический объект эпохи неолита. Тысячи туристов отправляются сюда, чтобы разгадать тайны этого места. Ведь до сих пор непонятно это древнее кладбище, или сооружения древних астрономов для предсказания космических явлений.

Travel24 расскажет вам интересные факты о загадочном Стоунхендже.

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История

По одной из версий его возвели друиды еще в период неолита, примерно 9500 лет до нашей эры. И эти цифры не случайны. С помощью радиоуглеродного метода, при котором измеряется содержание изотопов в каменных останках, было установлено, что строительство каменного круга было растянуто на 4 этапа:

3100 до н. е. – Стоунхендж является большим земляным сооружением, состоящим из круглого рва и отверстий (ям) в известняковой породе. Раскопки обнаружили кремированы человеческие кости в некоторых отверстиях, но сами они, вероятно, были сделаны не для захоронений, а как часть религиозной церемонии. Вскоре после этого Стоунхендж был заброшен почти на тысячу лет.



Стоунхендж / UnSplash

Около 2150 до н. е. – Стоунхендж находит современные черты. С Южного Уэльса были доставлены 84 голубых камни. Каждый камень весил от 2 до 5 тонн. Их перевозили по воде вдоль южного побережья Уэльса и вверх по рекам к Солсбери. Расстояние доставки составила 250 – 300 километров. Эти камни были установлены в центре, чтобы сформировать неполный двойной круг. В тот же период были завершены земляные работы по его расширению.

– Стоунхендж находит современные черты. С Южного Уэльса были доставлены 84 голубых камни. Каждый камень весил от 2 до 5 тонн. Их перевозили по воде вдоль южного побережья Уэльса и вверх по рекам к Солсбери. Расстояние доставки составила 250 – 300 километров. Эти камни были установлены в центре, чтобы сформировать неполный двойной круг. В тот же период были завершены земляные работы по его расширению. Около 2000 лет до н. е. – строительство внешнего круга с сарсеновых камней, которые добывали в Северном Уилтшире. Самый большой из этих камней весит около 50 тонн.

– строительство внешнего круга с сарсеновых камней, которые добывали в Северном Уилтшире. Самый большой из этих камней весит около 50 тонн. После 1500 лет до н. е. – завершение строительства Стоунхенджа. Синие камни образовали подкову и круг, который мы видим сегодня.

Описание

Эта древнее мегалитическое сооружение было построено между 3000 и 1500 годами до нашей эры, а сейчас внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каменный монумент расположен в графстве Уилтшир, в 130 километрах от Лондона. Эта глыба представляет собой 30 сарсеновых камней-мегалитов, построенных в круг диаметром 33 метра.



Камни Стоунхенджа / UnSplash

Вертикальные камни достигают в высоту 4,1 метра, ширина – 2,1 метра. Горизонтальные, изложенные этажами столбов, камни в длину измеряются до 3,2 метра, ширина – 1 метр, а толщина их – 0,8 метра. Вес камней – 25 тонн.

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Интересные факты

Подсчитано, что на строительство Стоунхенджа потрачено более тридцати миллионов часов работы

Начиная со средневековья и в течение веков, Стоунхендж находился в частной собственности. В 1915 году он был продан на аукционе правительству

По одной из версий, во времена правления знаменитого короля Артура, в ходе одного из боев на поле битвы погибло 300 храбрых воинов. И именно на месте их гибели был возведен Стоунхендж как дань падшим героям

Пара слов "Стоунхендж – Апокалипсис" считается удачной теорией о назначении каменного круга. Ее астроном Д. Стил предположил, что это сооружение было построено для прогноза вселенских катастроф на уровне падения метеорита или столкновения с кометами



Стоунхендж на закате / UnSplash

Стоунхендж открыт круглый год. Вход стоит 14,5 фунтов, для детей от 5 до 15 лет – 8,7 фунта, для студентов и пенсионеров – 13 фунтов.