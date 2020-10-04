Шотландия богата живописными горными озерами. Но самое известное из них – Лох-Несс. Своей всемирной популярностью Лох-Несс обязано своему озерному чудовищу "Несси", которое, как считается, живет в водах озера и якобы его уже видело множество очевидцев.

Travel24 расскажет интересные факты об этом загадочном озере.

Читайте также: Уникальный замок старого мира во Франции: романтический Мон-Сен-Мишель

Расположено озеро Лох-Несс на Северо-Шотландском нагорье на дне узкой и длинной впадины. В длину оно протянулось на 37 километров, в ширину же раскинулось на полтора. По свидетельствам ученых, образовалось озеро в ледниковый период и его возраст оценивается в 12 тысяч лет. Уже в нескольких метрах от берега дно резко уходит на глубину, которая в большинстве превышает 180 метров.

Построен в 1822 году канал соединяет Лох-Несс с Атлантическим побережьем. В результате строительных работ поверхность озера поднялась почти на три метра, в связи с чем расположенные в озере острова полностью или частично были затоплены водой.



Озеро Лох-Несс / UnSplash

Лох-Несс чрезвычайно богат рыбой. Угри, семга, форель, щуки, колючка и гольяны живут здесь в огромных количествах. Атлантический лосось использует Лох-Несс, как место для нереста.

Вокруг озера проложено множество оснащенных всевозможными указателями туристических троп. На которых ежегодно проводятся марафоны. Начинается он от моста Уайтенбридж вдоль юго-восточного берега озера. У Дорес трасса меняет направление в сторону Инвернесса.



Ежегодный марафон вокруг озера / seazon.kazeo.com

Но большинство туристов приезжают на озеро Лох-Несс не из его красивых ландшафтов или спортивных соревнований, а из-за легенды вокруг мифического лохнесского монстра. По древним легендам, здесь якобы живет чудовище, которое напоминает огромного морского змея. Летопись 565 года сообщает, что служитель костела видел это существо, которое на берегу пожерало убитых животных.

В 1934 и 1966 годах его якобы удалось даже сфотографировать. Позже озеро было прозондовано звуковым локатором. Результаты показали: в нем есть какие-то тела, движущиеся с большой скоростью. Но до сих пор однозначно утверждать, что именно зафиксировали приборы, исследователи озера Лох-Несс не могут.



Художественная иллюстрация лохнесского чудовища / computerra.ru

Миф или правда – неизвестно!