Шотландія багата мальовничими гірськими озерами. Але найвідоміше із них – Лох-Несс. Своєю всесвітньою популярністю Лох-Несс зобов'язане своєму озерному чудовиську "Нессі", яке, як вважається, живе в водах озера і яке нібито бачило вже безліч очевидців.

Travel24 розповість цікаві факти про це загадкове озеро.

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Розташоване озеро Лох-Несс на Північно-Шотландському нагір'ї на дні вузької й довгої западини. У довжину воно простягнулося на 37 кілометрів, завширшки ж розкинулося на півтора. За свідченнями вчених, утворилося озеро в льодовиковий період і його вік оцінюється в 12 тисяч років. Уже в декількох метрах від берега дно різко йде на глибину, яка в більшості перевищує 180 метрів.

Побудований в 1822 році канал з'єднує Лох-Несс з Атлантичним узбережжям. В результаті будівельних робіт поверхня озера піднялася майже на три метри, у зв'язку з чим розташовані в озері острова повністю або частково були затоплені водою.



Озеро Лох-Несс / UnSplash

Лох-Несс надзвичайно багате на рибу. Вугрі, сьомга, форель, щуки, колючка і гольяни мешкають тут у величезних кількостях. Атлантичний лосось використовує Лох-Несс, як місце для нересту

Навколо озера прокладено безліч оснащених всілякими покажчиками туристичних стежок. На яких щороку проводяться марафони. Розпочинається він від моста Уайтенбрідж вздовж південно-східного берега озера. Біля Дорес траса змінює напрямок в сторону Інвернесса.



Щорічний марафон навколо озера / seazon.kazeo.com

Але більшість туристів приїжджають на озеро Лох-Несс не через його красиві ландшафти або спортивні змагання, а через легенди навколо міфічного лохнеського монстра. За давніми легендами, в тут нібито живе чудовисько, котре нагадує величезного морського змія. Літопис 565 року повідомляє, що служитель костьолу бачив цю істоту, яка на березі жерла вбитих тварин.

У 1934 і 1966 роках його нібито вдалося навіть сфотографувати. Пізніше озеро було прозондовано звуковим локатором. Результати показали: в ньому є якісь тіла, що рухаються з великою швидкістю. Але й досі однозначно стверджувати, що саме зафіксували прилади, дослідники озера Лох-Несс не можуть.



Художня ілюстрація лохнеського чудовиська / computerra.ru

Міф чи правда – невідомо!