Якщо ви шанувальник "Володаря Перснів" і мріяли побувати у стінах фортеці Мінас-Тіріт, то абатство Мон-Сен-Мішель в Нормандії – її прообраз. Помилуватися цим монастирем-фортецею щорічно приїжджає понад два мільйони туристів, що робить її третьою за популярністю (після Ейфелевої вежі та Версаля) пам'яткою Франції.

Travel24 розповість вам про один з найбільш унікальних замків Франції.

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Розташовується абатство Мон-Сен-Мішель на північному заході Франції, у великій затоці Сен-Мішель, що славиться рідкісними по висоті для Європи приливними хвилями, що досягають 14 метрів, на вершині острова Архангела Михаїла. Затоку разом із замком внесено у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



Мон-Сен-Мішель / UnSplash

Унікальність цього місця в тому, що воно споруджене на кам'янистому острові, оточеному круглий рік то водою, то, внаслідок відливу, піском. Не менш унікальним є його планування – абатство будувалося протягом століть, і його споруди немов обліпили гору, на якій вони стоять. За цей замок боролися не один король, і не один васал. Він витримав 30-річну облогу англійців, під час столітньої війни, та багато інших, але жодного разу при цьому не був взятий. Замок навіть був в'язницею для державних злочинців.



Вид на затоку Сен-Мішель з замку / UnSplash

Легенди щодо походження Мон-Сен-Мішель

Найперша з них свідчить, що своєму виникненню острів зобов'язаний велетням, які зібралися одного разу потягти якомога далі пару-трійку каменів більше, та так і не зуміли їх далеко понести. От і кинули вони свою ношу тут, на південному заході протоки Ла-Манш французької провінції Нормандія.



Абатство Мон-Сен-Мішель / UnSplash

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Але більш поширеною є легенда, яка розповідає про те, як в 708 році до єпископа Обера явився у сні Архангел Михайло (один з найбільш шанованих святих, який охороняє ворота раю, і очолив, згідно з Біблією, вирішальну битву Добра зі Злом) і наказав спорудити на скелі церкву-монастир. Обер послухався святого лише з третього разу – після того, як розгніваний ігноруванням своїх прохань Михайло тицьнув своїм перстом в голову єпископу. Всім, хто сумнівається в правдивості легенди сьогодні пред'являється череп норовливого Обера з дуже чіткою вм'ятиною – слідом від руки Архангела …



Шпиль зі статуєю святого Михаїла над дзвіницею абатства Мон-Сен-Мішель / UnSplash

Сьогодні пам'ятка не стільки сам замок, як цілий комплекс будівель, що вміщує в себе: Абатство, комплекс "Чудо", величезну кількість воріт і веж. По бастіонах замку не варто ходити наодинці, особливо в дні припливів. Вода підіймається так швидко, що є ризик не встигнути добігти до фортечних стін. Всього 2 рази в рік, замок стає островом, за один день рівень води збільшується до 10 метрів.