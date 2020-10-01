Загадковим словом "Каппадокія" називається мальовнича область в центральній частині Туреччини. Щоб повною мірою охопити всю космічну красу і відчути приголомшливу енергетику цього місця, створеного спільними зусиллями природи й людини, треба хоча б раз побачити його на власні очі.

Travel24 розповість вам про цю мальовничу місцину, яку ще називають "загубленим світом".

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Розташована вона в історичному регіоні Центральної Анатолії, колиски та могили відразу декількох цивілізацій Малої Азії, Каппадокія входить в число найбільш впізнаваних і найцінніших пам'яток сучасної Туреччини.

Сімдесят мільйонів років тому, внаслідок потужних вивержень кількох вулканів, вся територія покрилася товстим шаром попелу, який, після затвердіння, утворив шар гірської породи (так званий вулканічний туф). Коли лава і туф з декількох вулканів поступово заповнили полонину, утворюючи пологе плато – виник цей незвичайний ландшафт. Іншу роботу зробили вода, сонце і вітер, що зробили застиглу магму тривалої ерозії. У місцях, де вода не змогла розмити вулканічний туф і він залишився стояти, покритий шаром базальту, можна побачити химерні стовпи, схожі на величезні гриби. Їх так і називають – "кам'яні гриби", "кам'яні стовпи" або "каміни фей".



"Кам'яні гриби" в Каппадокії / UnSplash

Уважніше придивившись до незвичайних скельних утворень, можна розгледіти сліди присутності людей – житла, видовбані в скелях, і цілі підземні міста. Вони з'явилися тут в 1 тисячолітті до нашої ери. У них могли жити десятки тисяч людей разом з домашньою худобою.



Скельні утворення зі слідами присутності людей / UnSplash

Дуже цікавим є місто Дерінкую, що розташоване на території Каппадокії. Унікальність його в тому, що воно має вісім підземних поверхів, розташованих під однойменним наземним містом. На рівні третього поверху археологи знайшли широкий підземний коридор, який привів до іншого підземного міста – Каймакли. Виходить, що жителі містечок могли спілкуватися, не виходячи з під землі. На сьогодні знайдено близько ста підземних міст, з'єднаних між собою тунелями. Каппадокія досліджена ще не повністю – вивчена лише мала частина. Навдивовижу, що міста почали будувати ще до винаходу людьми заліза.



Підземне місто Каймакли / 7ways.com.ua

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Але однією з найулюбленіших і популярних туристичних розваг в Каппадокії є прогулянка на повітряній кулі. Як би не вражало туристів це місце, повітряні кулі дозволяють поглянути на її барвистий пейзаж з іншої сторони – з висоти пташиного польоту. Починається екскурсія перед самим світанком і куля з пасажирами підіймається в повітря як раз в ту хвилину, коли перші промені сонця пронизують долину наскрізь і вся її фантастична панорама постає як єдине ціле у всій своїй невимовній красі. Попри те, що коштує такий тур недешево (від 190 євро з людини), а сам процес вселяє побоювання, всі страхи, сумніви й жалі розсіюються з першої секунди польоту.



Прогулянка на повітряній кулі в Каппадокії / UnSplash

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