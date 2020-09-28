Геолокація "Ворота в пекло" все частіше з'являється на просторах інтернету. Фото, на яких видно, як посеред пустелі з-під землі вивергається вогонь. Вид полум'я, що горить серед жовтих пісків пустелі, заворожує й інтригує. Але мало хто знає, як саме виникло це диво природи.

Travel24 розповість історію виникнення цього унікального місця.

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У 1971 році в пустелі Каракуми, недалеко від селища Дарваза, назва якого в перекладі з туркменського означає "ворота", почали бурити розвідувальну свердловину на наявність газу. В ході буріння стався інцидент: геологи випадково розкрили підземну порожнину, в яку провалилося все обладнання разом з буровим шпилем і транспортом. Люди не постраждали, але з порожнини вирвався природний газ. Щоб не створювати проблем місцевим жителям, геологи вирішили підпалити газ, сподіваючись, що він повністю вигорить за кілька днів. Минали тижні, місяці, роки, а вогонь все горів, не стихаючи.



"Двері у пекло" / awesomeworld.ru

У 2004 році за наказом Туркменбаші селище було перенесено в інше місце, а газовий кратер Дарваза продовжував горіти. Горить він і сьогодні. Ніхто не знає, як довго це триватиме, чи вичерпаються запаси газу або вогненна яма в результаті буде засипана.



Газовий кратер Дарваза / UnSplash

Приїжджати сюди найкраще ввечері, адже ясним днем, вам здасться, що це звичайна дірка в землі, яка зовсім не заслуговує своєї назви. А після заходу сонця, можна насолодитися захопливим видовищем, повільно зануритися в темряву кратера і помаранчевих язиків полум'я – і все це на тлі сонця, що заходить. Навколо кратера є ще кілька провалів, один з них заповнений бірюзовою рідиною. Провали краще оглядати вдень і дуже обережно: по краях вони сильно осипаються, до того ж поруч занадто добре відчувається підвищена температура повітря і запах природного газу.



"Двері у пекло" після заходу сонця / bestmaps.ru

Не варто відкладати подорож – у 2010 році президент Туркменістану відвідав свердловину і розпорядився закрити її найближчим часом. Та поки цього ще не сталося.