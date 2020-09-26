Знамениті гори-острови на планеті Пандора з фільму "Аватар" були створені за образом реального місця на Землі. Це диво називається гори Улін'юань, що розташовані в Національному парку Чжанцзяцзе в Китаї. Про подібність можна судити лише поглянувши на фотографії.

Travel24 розповість вам про це диво природи.

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Улін'юань – мальовничий район в провінції Хунань, Китай. Найбільш відомий Улін'юань природними колонами з піщанику; деякі висотою досягають понад вісімсот метрів. Краєвиди, які відкриваються в заповіднику панорами настільки дивовижні, що при створенні неймовірних пейзажів планети Пандора – і зокрема, легендарних літаючих скель – з голлівудського блокбастера "Аватар" кінорежисер Джеймс Кемерон надихався саме видами Улін'юань. Всього в Улін'юань налічується приблизно три тисячі сто таких колон. Найбільш мальовничу з цих колон – "Південне Небо" (1080 метрів) – у 2010 році перейменували в гору "Аватар-Алілуя".



Літаючі гори Пандори з фільму "Аватар" / liveinternet.ru

Район є частиною поселення Чжанцзяцзе; ділиться він на чотири основні зони – Національний Лісовий Парк Чжанцзяцзе і три національних геопарка – Сосіюй, Тяньцзишань і Янцзяцзе. Загальна площа регіону складає близько 391 кілометр. Крім легендарних колон, тут ще є карстові печери, водоспади та незаймані ділянки лісу.



Гори Улін'юань / world-china.ru

Національний парк Чжанцзяцзе – перший в Китаї лісовий національний парк. Площа становить близько ста тридцяти квадратних кілометрів; розташований він в Улін'юань, ближче до гір Уліна. Ландшафт Чжанцзяцзе досить різноманітний – густі ліси абсолютно раптово змінюються високими горами. Клімат тут теплий і вологий.



Національний парк Чжанцзяцзе / s10.pikabu.ru

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Через низькі хмари й нескінченні водяні потоки ця місцевість буває часто покрита туманами. Первозданна рослинність все ще покриває 60% площі парку і включає 550 різновидів дерев. Деякі з них, такі як гінкго, до 1948 року вважалися вимерлими.



Гори Улін'юань / globustur.spb.ru

У цих горах для мандрівників відкрито 5 маршрутів і безліч канатних доріг. Вхід у парк вам обійдеться в 158 юанів. Куплений квиток надає право входу на територію парку протягом двох днів.

Насолоджуйтеся чарівними пейзажами!