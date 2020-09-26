Знаменитые горы-острова на планете Пандора из фильма "Аватар" были созданы по образу реального места на Земле. Это чудо называется горы Улинъюань, расположенных в Национальном парке Чжанцзяцзе в Китае. О сходстве можно судить лишь взглянув на фотографии.

Travel24 расскажет вам об этом чуде природы.

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Улинъюань – живописный район в провинции Хунань, Китай. Наиболее известный Улинъюань природными колоннами из песчаника; некоторые высотой достигают более восьмисот метров. Виды, которые открываются в заповеднике панорамы настолько удивительные, что при создании невероятных пейзажей планеты Пандора – в частности, легендарных летающих скал – из голливудского блокбастера "Аватар" кинорежиссер Джеймс Кэмерон вдохновлялся именно видами Улинъюань. Всего в Улинъюань насчитывается примерно три тысячи сто таких колонн. Наиболее живописную из этих колонн – "Южное Небо" (1080 метров) – в 2010 году переименовали в гору "Аватар-Аллилуйя".



Летающие горы Пандоры из фильма "Аватар" / liveinternet.ru

Район является частью поселения Чжанцзяцзе; делится он на четыре основные зоны – Национальный Лесной Парк Чжанцзяцзе и три национальных геопарка – Сосиюй, Тяньцзишань и Янцзяцзе. Общая площадь региона составляет около 391 километров. Кроме легендарных колонн, здесь еще есть карстовые пещеры, водопады и нетронутые участки леса.



Горы Улинъюань / world-china.ru

Национальный парк Чжанцзяцзе – первый в Китае лесной национальный парк. Площадь составляет около ста тридцати квадратных километров; расположен он в Улинъюань, ближе к горам Улина. Ландшафт Чжанцзяцзе достаточно разнообразен – густые леса совершенно внезапно сменяются высокими горами. Климат здесь теплый и влажный.



Национальный парк Чжанцзяцзе/ s10.pikabu.ru

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Через низкие облака и бесконечные водные потоки эта местность бывает часто покрыта туманами. Первозданная растительность все еще покрывает 60% площади парка и включает 550 разновидностей деревьев. Некоторые из них, такие, как гинкго, до 1948 года считались вымершими.



Горы Улинъюань / globustur.spb.ru

В этих горах для путешественников открыто 5 маршрутов и множество канатных дорог. Вход в парк вам обойдется в 158 юаней. Купленный билет дает право входа на территорию парка в течение двух дней.

Наслаждайтесь волшебными пейзажами!