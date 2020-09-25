Марианская впадина — одно из самых необычных мест под землей, ниже уровня моря. Область исследована достаточно плохо. Известно не очень большое количество информации, но, если интересно узнать о месте, которое еще неизведанное полностью человеком, тогда эта статья для вас.

Travel24 расскажет интересные факты о Марианской впадине.

Читайте также: 5 самых красивых островов мира, которые похожи на райские местечки: впечатляющие фото

Ученые успели исследовать только 5% Мирового океана. Но точно знают, что самая глубокая точка океана – это отметка Челленджера, которая находится в Марианской впадине на глубине около одиннадцати тысяч метров.

Марианская впадина расположена в западной части Тихого океана к востоку (примерно 200 километров) от пятнадцати Марианских островов у Гуама. Имеет форму полумесяца в земной коре длиной около 2550 километров и шириной в среднем 69 километра.

Глубина впадины

Согласно последним исследованиям 2011 года самая глубокая точка Марианской впадины составляет около 10 994 метров. А самой высокой вершиной считается гора Эверест, ее высота примерно 8800 метров, то есть, если погрузить гору Эверест на дно впадины, то еще более 2 километров будет к верхушке моря.



Глубина Марианской впадины / travelask.ru

Температура воды

Считается, что вода внутри должна быть очень холодной, на самом деле температура составляет от 1 до 4 градусов. Однако на глубине около 1,6 километра от поверхности Тихого океана расположены гидротермальные источники, называемые "черные курильщики". Они выстреливают воду, которая нагревается до 450 градусов. Вода богата минералами, которые помогают поддерживать жизнь в этой области. Несмотря на температуру воды, которая на сотни градусов выше точки кипения, она здесь не закипает через невероятное давление, в 155 раз выше, чем на поверхности.

Жители подводного мира

Гигантские токсичные амебы: это одноклеточные существа диаметром 10 сантиметров, покрыты специальной пленкой, которая очень устойчива к давлению и не разрушается. Питаются эти одноклеточные тем что попало на дно Марианской впадины.



Гигантские амебы на дне впадины / podrobnosti.ua

Моллюски: неподалеку от впадины были найдены моллюски с очень необычным составом раковины, которая не разрушаются под таким высоким давлением. До этого считалось, что моллюски в ракушках, в твердом панцире, там существовать не могут из-за высокого давление.



Моллюски на дне впадины / tut-cikavo.com

Странные осьминоги: у них нет конечностей, все тело напоминает собой огромную юбку. Строение обусловлена тем, что в подобных условиях необходимо передвигаться и сопротивляться высокому давлению. Именно поэтому осьминог имеет такую своеобразную форму.



Странные осьминоги на дне впадины / enigma.ua

Интересно: Огненный водопад Хорстейл: чудо природы, которое должен увидеть каждый

На дне впадины

Чистый жидкий углекислый газ

Гидротермальный источник Шампань Марианской впадины, расположенного за пределами желоба Окинава у Тайваня, является единственной известной подводной областью, где можно найти жидкий углекислый газ. Источник, открытий в 2005 году, получил свое название в честь пузырьков, которые оказались диоксидом углерода. Многие считают, что эти источники, названные "белыми курильщиками" из-за низкой температуры, могут быть источником жизни. Именно в глубине океанов с низкой температурой и большим количеством химических веществ и энергии могло зародиться жизнь.

Мосты

В конце 2011 года в Марианской впадине были обнаружены четыре каменных моста, которые тянулись с одного до другого конца на 69 километров. Похоже, что они сформировались на стыке Тихоокеанских и Филиппинских тектонических плит. Один из мостов Dutton Ridge, который был открыт еще в 1980-х годах, оказался невероятно высоким, как небольшая гора. В самой высокой точке, позвоночник достигает 2,5 километра над "Бездна Челленджера". Назначение этих мостов остается неизвестным.



Мосты Марианской впадины / tut-cikavo.com

Слизь

Если бы у нас была возможность опуститься на самое дно Марианской впадины, то мы почувствовали бы, что оно покрыто слоем вязкой слизи. Песок, в привычном нам виде, там не существует. Дно впадины в основном состоит из измельченных раковин и остатков планктона, которые накапливались на дне впадины на протяжении многих лет. Через невероятное давление воды, практически все там превращается в мелкую серовато-желтую густую грязь.

Первым человеком, опустившимся на дно Марианской впадины в полном одиночестве, стал кинорежиссер Джеймс Кэмерон. Его вклад был весомым как для киноиндустрии, так и для науки, поскольку кроме первой хорошей съемки дна впадины, Кэмерон взял образцы различных живых организмов.



Джеймс Кэмерон погружается на дно Марианской впадины / nat-geo.ru

И это далеко не все тайны Марианской впадины.