Каждый человек хотя бы раз в жизни мечтал о побеге на какой-то райский остров, где можно наслаждаться морем, солнцем, песком, красотой природы и забвением. Таких местностей много на планете, но среди них есть особые, которые поражают своей красотой.

Travel24 подготовил подборку самых красивых и популярных островов планеты, которые похожи на райские местечки.

Читайте также: 5 самых красивых водопадов мира, которые надо увидеть собственными глазами: захватывающие фото

Сейшельские острова

Расположены на восточном побережье Африки, в Индийском океане. Это красивый архипелаг, состоящий из 115 гранитных островов, которые самые древние из существующих на нашей планете и здесь не бывает ураганов и циклонов. Богатая флора и фауна Сейшел насчитывает более 2000 видов растений, 1000 видов рыб и 12 местных видов птиц. Сейшельские острова богаты также морским биоразнообразием. Этот остров имеет шесть морских национальных парков. А "изюминкой" Сейшел является идеально сохранившиеся коралловые рифы.



Сейшельские острова / travel-tours.com.ua

Фиджи

Один из самых живописных архипелагов в Южном Тихом океане. Республика Фиджи состоит из 332 островов и только треть из них обитаемы. Здесь километры песчаных пляжей, пальмы, роскошные горные вершины и чистые коралловые рифы. В Фиджи также есть пышные тропические леса и водопады с природными бассейнами. Славится остров и своей кухней – можно попробовать даже вареных летучих мышей.



Фиджи / ru.depositphotos.com

Мальдивы

Разбросаны в водах Индийского океана и состоят из более 1000 коралловых островов, они никогда не покидают списки самых привлекательных экзотических направлений. Сюда стоит отправляться тем, кто предпочитает спокойный отдых, ценит тишину и покой. В прибрежных водах Мальдив живут самые большие на планете рыбы – китовые акулы, достигающие в длину 20 метров. Но эти существа не беспокоят отдыхающих, потому что в их рацион входит только планктон. Ни одна акула, обитающая в водах островов – не нападала на туриста.



Мальдивы / UnSplash

Бора-Бора

Самый известный и самый красивый остров во Французской Полинезии, знаменитый удивительной круговой лагуной и насыщенным многообразием подводного мира. Он образовался около четырех миллионов лет назад после серии извержений вулканов. Когда вулкан опускался обратно в воды Тихого океана, образовался пояс коралловых рифов, обозначивший береговую линию. Остров медленно погружается в воду со скоростью один сантиметр в столетие. Если ничего не случится, примерно через 25 миллионов лет Бора-Бора полностью исчезнет в океане, оставив после себя только коралловый атолл.



Бора-Бора / orangesmile.com

Интересно: Неповторимые места планеты, в существование которых трудно поверить: потрясающие фото

Занзибар

Танзанский архипелаг из 75 островов на восточном берегу Африки, в Индийском океане. Это банановые пальмы, манговые дерева, белоснежные пляжи, богатое культурное наследие, чистейшие прибрежные воды и более 60 видов рыбок плавающих вокруг красочных коралловых рифов. Именно здесь в 1946 году родился Фарух Булсара, который в дальнейшем стал очень знаменитым музыкантом Фредди Меркьюри.



Занзибар / megapolisspb.com

Обязательно посетите хотя бы один остров!