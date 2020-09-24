Кожна людина бодай раз у житті мріяла про втечу на якийсь райський острів, де можна насолоджуватися морем, сонцем, піском, красою природи та забуттям. Таких місцин багато на планеті, але серед них є особливі, які вражають своєю красою.

Travel24 підготував добірку найкрасивіших та найпопулярніших островів планети, які схожі на райські містечка.

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Сейшельські острови

Розташовані на східному узбережжі Африки, в Індійському океані. Це красивий архіпелаг, який складається зі 115 гранітних островів, які найдавніші з тих, що існують на нашій планеті й тут не буває ураганів і циклонів. Багата флора та фауна Сейшел налічує понад 2000 видів рослин, 1000 видів риб та 12 місцевих видів птахів. Сейшельські острови багаті також морським біорізноманіттям. Цей острів має шість морських національних парків. А "родзинкою" Сейшел є ідеально збережені коралові рифи.



Сейшельські острови / travel-tours.com.ua

Фіджі

Один з найбільш мальовничих архіпелагів у Південному Тихому океані. Республіка Фіджі складається з 332 островів і лише третина з них населені. Тут кілометри піщаних пляжів, пальми, розкішні гірські вершини й чисті коралові рифи. У Фіджі також є пишні тропічні ліси та водоспади з природними басейнами. Славляться острова й своєю кухнею – можна спробувати навіть варених кажанів.



Фіджі / ru.depositphotos.com

Мальдіви

Розкидані у водах Індійського океану і складаються з понад 1000 коралових островів, вони ніколи не покидають списки найбільш привабливих екзотичних напрямків. Сюди варто вирушати тим, хто віддає перевагу спокійному відпочинку, цінує тишу та спокій. У прибережних водах Мальдів мешкають найбільші на планеті риби – китові акули, що досягають у довжину 20 метрів. Але ці істоти не турбують відпочивальників, бо в їх раціон входить тільки планктон. Жодна акула, що мешкає у водах островів – не нападала на туриста.



Мальдіви / UnSplash

Бора-Бора

Найвідоміший і найкрасивіший острів у Французькій Полінезії, знаменитий дивовижною круговою лагуною і насиченим різноманіттям підводного світу. Він утворився близько чотирьох мільйонів років тому після серії вивержень вулканів. Коли вулкан опускався назад у води Тихого океану, утворився пояс коралових рифів, що позначили берегову лінію. Острів повільно занурюється у воду зі швидкістю один сантиметр в сторіччя. Якщо нічого не станеться, приблизно через 25 мільйонів років Бора-Бора повністю зникне в океані, залишивши після себе тільки кораловий атол.



Бора-Бора / orangesmile.com

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Занзібар

Танзанський архіпелаг з 75 островів на східному березі Африки, в Індійському океані. Це бананові пальми, мангові дерева, білосніжні пляжі, багата культурна спадщина, найчистіші прибережні води та понад 60 видів рибок, що плавають навколо барвистих коралових рифів. Саме тут в 1946 році народився Фарух Булсара, який надалі став дуже знаменитим музикантом Фреді Мерк'юрі.



Занзібар / megapolisspb.com

Обов'язково відвідайте бодай один острів!