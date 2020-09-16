На нашій планеті безліч красивих місць, але іноді природа створює таке, у що насилу віриться. Задумуєшся, чи насправді все так, як на світлинах, чи все-таки не обійшлося без фотошопу. Але ці місцини – реальні.

Travel24 покаже вам добірку шокуючих фото з місцями планети, в існування яких важко повірити.

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Озеро Hamilton Pool, США

37 кілометрів від міста Остін в американському штаті Техас знаходиться дивовижне озеро Гамільтон Пул (Hamilton Pool). Незвичайності озера з 15-метровим водоспадом в тому, що воно є одночасно надземним та підземним. Кілька тисяч років тому в результаті ерозії ґрунтів вапняковий купол підземної річки впав, а під залишками цього купола утворилося мальовниче озеро, яке зараз є найулюбленішим місцем відпочинку жителів Остіна.



Hamilton Pool / udivitelno.com

Структура Ришат, Мавританія

Геологічна структура в пустелі Сахара діаметром у 40 км та віком в 500 млн років. З космосу виглядає, як гігантське око.



Структура Ришат / trasyy.livejournal.com

Плато Рорайма, Венесуела

Гора Рорайма – найвідоміша і за сумісництвом найвища венесуельська столова гора, що досягає у висоту 2810 метрів. Вона розташована на стику Бразилії (штат Рорайма), Венесуели (Національний парк Канайма) і Гаяни (найвища точка країни). Площа поверхні плато "великої синьо-зеленої гори", як її ще називають, становить 30 кілометрів. Місцеві індіанці, називають її "пупом землі" і вірять, що на вершині гори живе богиня Куїн – прародителька всіх людей.



Плато Рорайма / udivitelno.com

Ворота до пекла – селище Дервезе, Туркменістан

Місцевість поблизу села багата на родовища газу. Під час розробки одного з таких родовищ в 1971 році земля обвалилася, і єдиним практичним виходом для радянських інженерів був підпал газу з надією, що він вигорить. Вогонь горить і досі, а дірка отримала назву "ворота до пекла".



Ворота до пекла / compnombe.blogspot.com

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Чжан'е, Китай

Різнобарвні скелі Чжан'е Данься (Zhangye Danxia) – унікальне скелясте формування на південному сході Китаю, у 2009 році визнана журналом Chinese National Geography одним з шести наймальовничіших ландшафтних утворень Піднебесної. Знаходиться барвиста природна пам'ятка в 30 кілометрах від міста Чжан'е, північно-західна провінція Ганьсу, в однойменному національному геологічному парку, де має звання найпопулярнішої ділянки, що залучає величезну кількість туристів з усього світу.



Чжан'е / intereesnoe.blogspot.com

Печера Меліссані, Греція

Утворене понад двадцять тисяч років тому, підземне озеро Меліссані вважається в Греції притулком німф. Коли в 1951 році місцевий пастух Гіанніс Петрохеліос випадково натрапив на дивовижну водойму, в одній з печер він виявив глиняні фігурки Пана (покровителя пастухів і природи) і глиняний диск, на якому були зображені прекрасні дівчата, що танцюють.



Печера Меліссані / travellan.ru

Каньйон де Челлі, Аризона

Каньйон де Челлі (Canyon de Chelly) розташований в північно-східній Аризоні, на території корінних американців навахо. Каньйон – це геологічне диво, що має багату історію і населялося корінними американцями протягом 5000 років. Національний пам'ятник з 1931 року. Найзнаковішим місцем всередині каньйону є Скала Павука висотою 229 метрів (750 футів).



Каньйон де Челлі / ru.depositphotos.com

Кам' яний ліс, Китай

Казковий кам'яний ліс у Китаї – чергове чудо природного походження. Розкинувся цей ліс у провінції Юньнань. Складається враження, що десятки титанів колись знайшли тут свій прихисток і облаштували цю частину землі дивовижними творіннями, пропорційно до своєї величини.



Кам'яний ліс / myplanet.com.ua

Салар-де-Уюні, Болівія

Колосальний солончак Уюні – найбільша та найкрасивіша солона рівнина на планеті, яка іноді буває "сіллю землі", а іноді – "дзеркалом світу".



Салар-де-Уюні / divoworld.ru

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Аризонська хвиля, США