Природа не шкодує барв, коли справа доходить до створення мальовничих куточків на планеті. Від цих шедеврів важко відірвати погляд. Як це відбувається – загадка. Спочатку може здатися, що людина доклала руку до створення цих див, але знайте, що це не так.

Travel24 підготував для вас підбірку з шести найфантастичніших куточків на Землі.

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Каньйон Антилопи, штат Арізона, США

На півночі штату розташоване одне з найдивовижніших природних творінь – Каньйон Антилопи. Щоправда, потрапити туди не легко, адже належить він племені Навахо – тому необхідно заплатити індіанцям мито за прохід по їхній території та найняти провідника. Каньйон сформувався впродовж довгих мільйонів років під дією води й вітру в результаті ерозії червоного пісковику.



Каньйон Антилопи / sites.google.com

Памуккале, провінція Денізлі, Туреччина

Назва цього вражаючого природного об’єкта в перекладі з турецької означає "Бавовняний замок". Також його називають "Білим раєм". Атракції мають вигляд водних терас із вапняковими стінами, що з'явилися внаслідок відкладення солей із гарячих джерел. Існує заборона занурюватися в ці природні "джакузі", але туристи не зважають на табу і продовжують купатися. Зараз тут споруджують спеціальні басейни для купання, щоб зменшити потік відвідувачів, які шкодять тендітним травертинам.



Памуккале / tripmydream.ua

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Валуни Моєраки, Нова Зеландія

Відомі також під назвою "кавуни Іллі-пророка", ці абсолютно круглі валуни можуть здатися недоречними на пляжі в Новій Зеландії, але вони були фактично сформовані океаном. Точно так само, як устриці роблять перлини із зерен піску, ці скелі утворилися з черепашнику, який викидало з моря на пляж. Вік більшості цих утворень становить, за оцінками дослідників, не менш ніж 60 мільйонів років.



Валуни Моєраки / ru.freepik.com

Скелі Улін'юань, Національний лісовий парк Чжанцзяцзе, провінція Хунань, Китай

Упродовж тисячоліть ерозія сформувала тут близько 3000 величезних стовпів з кварцу. Ці скелі послужили прообразом знаменитих літаючих гір із художнього фільму "Аватар". Щоб помилуватися пейзажами, можна скористатися канатною дорогою або ліфтом, що підіймає вас на висоту 346 метрів. Вгорі є оглядові майданчики, деякі з них винесені над обривом і обладнані прозорою підлогою. До речі, один з піків у парку Чжанзянцзе висотою близько 1079-ти метрів, що називався "Південна небесна колона", після феноменального успіху картини Джеймса Кемерона перейменували в "Алілуя Аватар".



Скелі Улін'юань / atlastour.ua

Велике призматичне джерело, Єллоустонський національний парк, США

Найбільше в США гаряче джерело. Неймовірні кольори узбережжя водойми пояснюються життєдіяльністю пігментованих бактерій. Мікроорганізми можуть бути найрізноманітніших відтінків – від яскраво-червоного до насичено-зеленого – залежно від співвідношення хлорофілу і каротиноїдів, що містяться в них. До речі, цікаво, що в центрі джерела вода абсолютно стерильна через вплив високих температур.



Велике призматичне джерело / depo.ua

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Каньйон Брайс, штат Юта, США

Індіанці вважали, що це – древні велетні, яких бог обману Койот перетворив на кам'яні статуї. Звичайно, наукове пояснення більш правдоподібне – ерозія м'яких осадових порід, спричинена водою, вітром і льодом. Правду кажучи, це навіть не зовсім каньйон, а щось на зразок природного амфітеатру, заповненого величезними "глядачами" та "акторами" з пісковику.



Каньйон Брайс / travel-fanat.livejournal.com

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