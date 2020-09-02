В Україні є безліч цікавих місцин, які вражають своєю красою та унікальністю навіть досвідченого мандрівника, і щоб побачити печери, каньйони та величезні скелі не треба їхати за кордон, просто озирніться навколо.

Travel24 зібрав для Вас топові природні місця, які варто відвідати. Пакуйте наплічники та вирушайте у подорож!

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Базальтові стовпи

Де: село Базальтове Костопільського району Рівненської області.

Як доїхати: потягом Київ–Рівне або Київ–Ковель (до м. Рівне), далі – автобусом чи авто – до м. Костопіль (35 кілометрів), а потім – до с. Базальтове або Берестовець (20 кілометрів). Якщо автівкою, то Вам потрібно проїхати через містечко Клевань, де по дорозі можна відвідати Тунель кохання та зруйнований Клеванський замок.

Базальтові стовпи – унікальна пам’ятка природи, яку занесено до 7 чудес України. Це місце називають Яновою долиною. Його створила природа, а люди лише доповнили образ. Цим стовпам майже 700 мільйонів років. Науковці стверджують, що такого феномену більше ніде немає в світі. Висота базальтових стовпів сягає від 60 сантиметрів до 30 метрів. Після завершення робіт з видобутку каменю деякі стовпи просто залишили як згадку про неперевершені творіння природи. Їхня масивність, безперечно, вражає, окрім цього зі стовпів ще б’є вода, яка утворює невеликий водоспад.

Нещодавно в Яновій долині знімали історичну драму "Поводир" режисера Олеся Саніна, а також кліп Руслани на пісню "Я люблю".



Базальтові стовпи / tsn.ua

Тараканівський форт

Де: поблизу села Тараканів Дубенського району Рівненської області.

Як доїхати: Вам потрібно добратися до містечка Дубно, там зупиняються електрички і потяги, що їдуть з Києва. Далі краще взяти таксі або попросити місцевих, щоб "підкинули".

Тараканівський форт – одне з наймістичних місць в Україні, його важко назвати фортецею чи замком. Своїм зовнішнім виглядом він нагадує скоріше частину оборонної споруди, яка залишилась українцям після третього поділу Польщі в кінці XVIII століття. Основна мета була захищати залізничну колію Львів-Київ. Але нічого не вийшло і форт став воєнним складом і в’язницею для полонених. Саме тут під мурами поховано понад 200 австрійських солдатів. Споруди дуже красиві, навіть загадкові, проте не забувайте дивитись під ноги, оскільки можна потрапити в глибокі ями та пастки, що досі діють.



Тараканівський форт / depositphotos.com

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Олешківські піски

Де: за 30 кілометрів на схід від міста Херсон у Цюрупинському районі.

Як доїхати: найпростіше на автомобілі, через Цурюпинськ, а потім – далі на схід і ви на місці.

Окрім того, що Олешківські піски – природне диво України, вони ще й є другою найбільшою пустелею Європи. Як і всі пустелі, вона складається з чисельних барханів заввишки близько 5 метрів (окремі сягають висоти 20 метрів), що пересуваються завдяки дії вітру. Влітку температура піску сягає 75°C, крім того тут рідко йдуть дощі, а іноді трапляються навіть піщані бурі. Глибоко під пісками знаходиться прісноводний пласт, але його використання жорстко обмежується, адже він необхідний для стримування росту пустелі. Також в Олешківських пісках розташований найбільший у Нижньому Придніпров'ї масив березових гайків, які ростуть тільки на цій території. Вони утворені унікальним видом – березою дніпровською, яка занесена до Червоної книги України.



Олешківські піски / ukraine-is.com

Актовський каньйон

Де: річка Мертвовід поблизу села Актового Вознесенського району Миколаївської області.

Як доїхати: автомобілем потрібно дістатися до села Актово в Миколаївській області. Якщо автобусом, то спочатку необхідно добратися до міста Вознесенська, пересісти на маршрутку в Трикрати, яка за 10 хвилин довезе Вас до місця призначення – в село.

Актовський каньйон ще називають "Каньйон Диявола" або "Малий Крим" через схожість із Великим Кримським каньйоном, Він є частиною Національного природного парку "Бузький Гард". Висота скель досягає 40-50 метрів – це приблизно 20-поверховий будинок. Його аналогом є відомі американські каньйони. Окрім пейзажів, які захоплюють дух, тут можна побачити унікальні гірські тюльпани, які ростуть завдяки особливому клімату. Також це одне з найпопулярніших місць серед скелелазів.



Актовський каньйон / ternograd.te.ua

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Оптимістична печера

Де: село Королівка Борщівського району Тернопільської області.

Як доїхати: добратися до Тернополя, а звідти до села Королівка, де й розташована печера. Також із тернопільського автовокзалу їде кілька рейсових автобусів – прямий у Королівку або через Борщів.

Оптимістична печера занесена в книгу рекордів Гіннеса як найдовша у світі гіпсова печера, найдовша печера Євразії та друга (після Флінт-Рідж-Мамонтової у США) за довжиною серед печер світу. Вона була відкрита в 1966 році і до цих пір до кінця недосліджена. Більше 240 кілометрів підземних ходів створюють величезний лабіринт. У верхній частині 20-метрового пласту гіпс має темно-бурий колір, у нижній – жовтувато-сірий. Температура повітря тут протягом року постійна – від +9,5 до +10,5 градусів. Тут є спелеомузей, галерея підземного ліплення та озерце в середині печери, а її освітлення додає магічного вигляду. Відвідування туристами можливе тільки у супроводі інструктора.



Оптимістична печера / travels-ukraine.com

Кам’яне село

Де: село Рудня-Замисловацька Олевського району Житомирської області

Як доїхати: потягом з Києва до Олевська. Далі – приміським автобусом до Рудні-Замисловицької. Автомобілем – через Коростень, так званою "Варшавською трасою", з якої потрібно звернути у напрямку Олевська, а звідти тримати шлях на Рудню-Замисловицьку.

Кам’яне село, яке вважається одним із найзагадковіших місць України, являє собою скупчення величезних валунів, розкиданих на кількох гектарах лісу. Вчені вважають, що валуни приніс льодовик, який рухався з півночі. Саме тут розташований відомий "Камінь Бога", на якому, згідно з легендою, боролися Бог і диявол. Після битви, диявол, що потерпів поразку, провалився в пекло, а Бог, залишивши сліди на камені , вознісся на небеса. Вода, яка заповнює сліди залишається теплою у будь-який сезон. Ще одна легенда свідчить, що одного разу йшов цим селом Бог, який видався бідняком і попросив хліба та заночувати, та люди не дали навіть крихти хліба. Бог усміхнувся і пішов з села і озирнувся наостанок на негостинні хати, а ті закам’яніли.



Кам'яне село / travels-ukraine.com

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