Адже на наших грошах є ціла карта важливих для історії України місць.​ І 24 Канал із посиланням на Національний банк України розповість про них докладніше.

Подивіться на гроші уважніше: які шедеври архітектури вже давно у вас у гаманці?

Традиція зображати на грошах пам'ятні місця порівняно давня, так роблять у Канаді, США, як зазначає "Рідна країна", також у Туреччині та Новій Зеландії, у Єврозоні та в багатьох інших регіонах. Річ у тім, що у кінці XIX – на початку XX століть країни активно розвивали свої валюти, і одним з важливих аспектів цього процесу був бум масового туризму.​

Природно, що архітектура стала зручним інструментом – собори, парламенти, університети й замки легко впізнавані, а ще й асоціюються з історією та владою. Відтак на купюрах все частіше з'являлися пам'ятки й пейзажі, які просували країну як напрямок для подорожей і підтримували гордість місцевих за свою спадщину. І ось що справедливо потрапило на наші гроші:

1 гривня – історичний центр Києва часів князя Володимира, так званий "град Володимира" з укріпленнями та давніми храмами.​

2 гривні – Софійський собор у Києві з фрагментами збірника законів "Руська правда", що підкреслює роль Ярослава Мудрого.​

5 гривень – Іллінська церква у Суботові на Черкащині, родинна усипальниця Богдана Хмельницького, поруч із козацькими регаліями.​

10 гривень – Успенський собор Києво-Печерської лаври й символи меценатської діяльності Івана Мазепи.​

20 гривень – будівля Львівського оперного театру на проспекті Свободи.​

50 гривень – будинок Української Центральної Ради в Києві, нині це Будинок учителя.​

100 гривень – червоний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка з колонадою.​

200 гривень – в’їзна вежа Луцького замку, відомого як замок Любарта, на Волині.​

500 гривень – старий корпус Києво-Могилянської академії на Подолі, одна з найдавніших освітніх установ Східної Європи.​

1000 гривень – будівля Академії наук України, тепер це Національна академія наук України на Володимирській у Києві.

А які ще локації обговорюють для майбутніх гривень?