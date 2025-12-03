Адже на наших грошах є ціла карта важливих для історії України місць. І 24 Канал із посиланням на Національний банк України розповість про них докладніше.
Подивіться на гроші уважніше: які шедеври архітектури вже давно у вас у гаманці?
Традиція зображати на грошах пам'ятні місця порівняно давня, так роблять у Канаді, США, як зазначає "Рідна країна", також у Туреччині та Новій Зеландії, у Єврозоні та в багатьох інших регіонах. Річ у тім, що у кінці XIX – на початку XX століть країни активно розвивали свої валюти, і одним з важливих аспектів цього процесу був бум масового туризму.
Природно, що архітектура стала зручним інструментом – собори, парламенти, університети й замки легко впізнавані, а ще й асоціюються з історією та владою. Відтак на купюрах все частіше з'являлися пам'ятки й пейзажі, які просували країну як напрямок для подорожей і підтримували гордість місцевих за свою спадщину. І ось що справедливо потрапило на наші гроші:
1 гривня – історичний центр Києва часів князя Володимира, так званий "град Володимира" з укріпленнями та давніми храмами.
2 гривні – Софійський собор у Києві з фрагментами збірника законів "Руська правда", що підкреслює роль Ярослава Мудрого.
5 гривень – Іллінська церква у Суботові на Черкащині, родинна усипальниця Богдана Хмельницького, поруч із козацькими регаліями.
10 гривень – Успенський собор Києво-Печерської лаври й символи меценатської діяльності Івана Мазепи.
20 гривень – будівля Львівського оперного театру на проспекті Свободи.
50 гривень – будинок Української Центральної Ради в Києві, нині це Будинок учителя.
100 гривень – червоний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка з колонадою.
200 гривень – в’їзна вежа Луцького замку, відомого як замок Любарта, на Волині.
500 гривень – старий корпус Києво-Могилянської академії на Подолі, одна з найдавніших освітніх установ Східної Європи.
1000 гривень – будівля Академії наук України, тепер це Національна академія наук України на Володимирській у Києві.
А які ще локації обговорюють для майбутніх гривень?
НБУ вже говорить про оновлення дизайну гривні, щоб вона відбивала сучасну ідентичність і опір. Є ідея ширше показувати на банкнотах символи спротиву та нові об’єкти спадщини.
Тематика, природно, дотична до Збройних Сил України, Чорнобиля, навіть "української бавовни". Утім, поки маємо лише початок дискусії, про конкретні ескізи чи локації ще не мовиться.