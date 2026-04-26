Мовиться, звісно, про Шепетівку. І з посиланням на info-ua.net ми розповімо про все це докладніше.

Тут 80 художників зі всього СРСР розмальовували стіни смальтою: чому Шепетівка варта поїздки?

Шепетівка – невелике залізничне місто на Хмельниччині – зробило дещо унікальне серед усіх громад в Україні. Воно взяло радянський культовий музей, розбудований на честь письменника-пропагандиста, і перетворило його на інструмент осмислення цієї самої пропаганди. Але відоме місто не тільки цим.

Перша письмова згадка про Шепетівку датована 1594 роком, як зазначає сайт shepetivka.com.ua. Мовилося про село у Кременецькому повіті Волинського воєводства під владою польсько-литовської шляхти. Відчутного значення на той час вже місто набуло у XIX столітті, коли там збудували залізничний вузол.

Відтоді й досі Шепетівка є ключовою транспортною точкою на мапі України та відіграє стратегічну роль у логістиці всієї країни. Через неї щодня проходять десятки пасажирських і приміських поїздів, зокрема щоденні рейси до Києва. Саме залізниця визначила й характер міста.

Та все ж головна туристична атракція Шепетівки – Музей пропаганди, розташований за адресою вулиця Соборності, 2. До 2020 року його знали як Музей Миколи Островського, а саму будівлю звели у 1979. Це масивна споруда на насипі з металевими скульптурами та унікальним оздобленням зі смальти, над яким працювали понад 80 художників з усього СРСР.

Нині це пам'ятка архітектури місцевого значення, але вже перейменована та перероблена. Мовиться не просто про зміну таблички, а про концептуальне переосмислення. Тепер музей досліджує механізми радянської та російської пропаганди, про що зазначено на propaganda.e-museum.org.ua, використовуючи власну архітектуру й колишні експонати як доказовий матеріал.

На сьогодні у фондах музею є понад 500 артефактів – плакати, архівні газети, фотографії, друкарська машинка Mercedes, на якій Островський нібито писав свій роман. Щороку музей приймає понад 30 тисяч відвідувачів і проводить більш як 600 екскурсій. Адже інтерес до теми дезінформації та пропаганди в умовах війни різко збільшився.

Окремо у Шепетівці варто відвідати й краєзнавчий музей. Там є дуже колоритна етнографічна зала, яка відтворює традиційне житло Волині, і цікава колекція предметів від доби неоліту до сьогодення.

Які ще туристичні магніти Хмельницької області варто побачити кожному?

Бакота це "подільська Атлантида" на Дністровському водосховищі. Туристи приїжджають сюди по краєвиди на затоплені скелі та старовинний скельний монастир, а ще й заради активного відпочинку. Тут пропонують катери, пароплав, сапи, каяки, параплани та, звісно, смачну кухню Поділля.

А у селі Маліївці поблизу Дунаївців стоїть палац Орловських. Це маловідома, але здатна вразити архітектурна пам'ятка з вежею та парком із водоспадом. Палац працює як історико-культурний музей і є одним із найцікавіших об'єктів садибної архітектури регіону.