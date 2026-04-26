Мовиться, звісно, про Шепетівку. І з посиланням на info-ua.net ми розповімо про все це докладніше.

Тут 80 художників зі всього СРСР розмальовували стіни смальтою: чому Шепетівка варта поїздки?

Шепетівка – невелике залізничне місто на Хмельниччині – зробило дещо унікальне серед усіх громад в Україні. Воно взяло радянський культовий музей, розбудований на честь письменника-пропагандиста, і перетворило його на інструмент осмислення цієї самої пропаганди. Але відоме місто не тільки цим.

Перша письмова згадка про Шепетівку датована 1594 роком, як зазначає сайт shepetivka.com.ua. Мовилося про село у Кременецькому повіті Волинського воєводства під владою польсько-литовської шляхти. Відчутного значення на той час вже місто набуло у XIX столітті, коли там збудували залізничний вузол.

Відтоді й досі Шепетівка є ключовою транспортною точкою на мапі України та відіграє стратегічну роль у логістиці всієї країни. Через неї щодня проходять десятки пасажирських і приміських поїздів, зокрема щоденні рейси до Києва. Саме залізниця визначила й характер міста.

Краєвиди Шепетівки – вигляд із дрона

Та все ж головна туристична атракція Шепетівки – Музей пропаганди, розташований за адресою вулиця Соборності, 2. До 2020 року його знали як Музей Миколи Островського, а саму будівлю звели у 1979. Це масивна споруда на насипі з металевими скульптурами та унікальним оздобленням зі смальти, над яким працювали понад 80 художників з усього СРСР.

Нині це пам'ятка архітектури місцевого значення, але вже перейменована та перероблена. Мовиться не просто про зміну таблички, а про концептуальне переосмислення. Тепер музей досліджує механізми радянської та російської пропаганди, про що зазначено на propaganda.e-museum.org.ua, використовуючи власну архітектуру й колишні експонати як доказовий матеріал.

На сьогодні у фондах музею є понад 500 артефактів – плакати, архівні газети, фотографії, друкарська машинка Mercedes, на якій Островський нібито писав свій роман. Щороку музей приймає понад 30 тисяч відвідувачів і проводить більш як 600 екскурсій. Адже інтерес до теми дезінформації та пропаганди в умовах війни різко збільшився.

Як Шепетівка перетворила радянську пропаганду на туристичну атракцію

Окремо у Шепетівці варто відвідати й краєзнавчий музей. Там є дуже колоритна етнографічна зала, яка відтворює традиційне житло Волині, і цікава колекція предметів від доби неоліту до сьогодення.

Які ще туристичні магніти Хмельницької області варто побачити кожному?

Бакота – це "подільська Атлантида" на Дністровському водосховищі. Туристи приїжджають сюди по краєвиди на затоплені скелі та старовинний скельний монастир, а ще й заради активного відпочинку. Тут пропонують катери, пароплав, сапи, каяки, параплани та, звісно, смачну кухню Поділля.

А у селі Маліївці поблизу Дунаївців стоїть палац Орловських. Це маловідома, але здатна вразити архітектурна пам'ятка з вежею та парком із водоспадом. Палац працює як історико-культурний музей і є одним із найцікавіших об'єктів садибної архітектури регіону.