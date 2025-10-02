Також відомий він як Костянтинівський замок Острозьких. І 24 Канал із посиланням на IGotoWorld розповість про нього докладніше.

Де саме шукати казковий замок у Старокостянтинові та який він має вигляд?

Замок у Старокостянтинові на Хмельниччині між річками Случ та Ікопоть побудований у 1561 – 1571 роках. Це зробив князь Костянтин Острозький, від імені якого місто й має свою назву.

Яскравою особливістю цієї споруди є її розташування на природній межі. Тобто вода формує природний захист від нападників, а сама фортеця доповнена високими земляними валами та ровом, які захищали місто під час численних війн.

Старокостянтинівський замок вистояв безліч атак, серед них були турецькі навали й облоги татар, як зазначено на порталі zabytki.in.ua. А після подій 1648 року його успішно взяли козаки. Тож протягом століть замок був ключовим пунктом у боротьбі за незалежність України.

Донині замок у Старокостянтинові зберігся частково. А проте там можна побачити залишки укріпленої резиденції, невеличкої Троїцької церкви та фрагменти потужних стін.

Завдяки архітектурним та історичним цінностям замок є привабливим туристичним місцем. А ще людям подобається неповторний ландшафт зустрічі двох річок та пляж біля замку з гарними панорамами на старі мури – улюблене місце місцевої молоді та фотографів.

