Також відомий він як Костянтинівський замок Острозьких. І 24 Канал із посиланням на IGotoWorld розповість про нього докладніше.
Дивіться також Відкрийте для себе Гетьманську столицю України: куди поїхати, щоб побачити палац Розумовського
Де саме шукати казковий замок у Старокостянтинові та який він має вигляд?
Замок у Старокостянтинові на Хмельниччині між річками Случ та Ікопоть побудований у 1561 – 1571 роках. Це зробив князь Костянтин Острозький, від імені якого місто й має свою назву.
Яскравою особливістю цієї споруди є її розташування на природній межі. Тобто вода формує природний захист від нападників, а сама фортеця доповнена високими земляними валами та ровом, які захищали місто під час численних війн.
Старокостянтинівський замок вистояв безліч атак, серед них були турецькі навали й облоги татар, як зазначено на порталі zabytki.in.ua. А після подій 1648 року його успішно взяли козаки. Тож протягом століть замок був ключовим пунктом у боротьбі за незалежність України.
Донині замок у Старокостянтинові зберігся частково. А проте там можна побачити залишки укріпленої резиденції, невеличкої Троїцької церкви та фрагменти потужних стін.
Старокостянтинівський замок: дивіться відео ihormakukha619
Завдяки архітектурним та історичним цінностям замок є привабливим туристичним місцем. А ще людям подобається неповторний ландшафт зустрічі двох річок та пляж біля замку з гарними панорамами на старі мури – улюблене місце місцевої молоді та фотографів.
Які ще красиві замки регіону варто відвідати?
Звісно, це Кам'янець-Подільський замок. Його недарма вважають однією з найкращих середньовічних фортець України. Там є кілька веж різних періодів на унікальному розташуванні на острові серед каньйону річки Смотрич.
А також Меджибізький замок. Це один із найстаріших замків Поділля, який зберіг оборонні стіни 4 метри завтовшки, п’ятизубчастий бастіон і романтичний стиль XIX століття. Тут щороку проводять історичні реконструкції, а краєвид на Південний Буг із фортеці просто захоплює.