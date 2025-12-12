Це балка Сажівка. І 24 Канал із посиланням на "Дніпровську порадницю" розповість про неї докладніше.

Балка Сажівка: чи дійсно є "Нова Зеландія" під Дніпром?

Балку Сажівка у Дніпрі часто називають "українською Новою Зеландією". Адже ландшафти тут створюють відчуття, що ти далеко від великого міста.

Як зазначає "Всеосвіта", до цієї балки часто їдуть місцеві на пікніки та фотосесії, бо краєвиди тут зачаровують. А круті схили нагадують далекі краї, які ми звикли бачити на світлинах National Geographic.

Саме урочище розташоване біля села Старі Кодаки, між ним та Лоцманською Кам’янкою, і фактично є частиною зеленої зони Дніпра. Тож цілком логічно, що містяни виїжджають туди по "дозу дикої природи" – це ж лише за пів години від центру.​

Балка Сажівка – це яр завдовжки близько 2 кілометрів із перепадом висот до 40 метрів, де поєднані степові схили, кущі й невеликі ділянки лісу. Різкий рельєф, хвилясті пагорби та ефект "іншого континенту" тут відчутний, а особливо помітний на фото чи відео з дронів.

Навесні схили вкриваються травами й квітами, влітку все тоне в густій зелені, восени вибухає теплими барвами – кожен сезон дає свій набір кадрів для фотографів.​ Навіть узимку тут дуже красиво.

Балку Сажівку у Дніпрі порівнюють із Новою Зеландією / Дивіться фото ukrainian_travels

Та окрім краси балка є заказником місцевого значення "Балка Сажівка". Це пам'ятка геології національного значення, яку додають у тематичні геотури разом із Кодацьким кар'єром і Аполлонівським палеовулканом.

Ландшафт Сажівки виконує й практичну роль. Природний рельєф відводить дощові води від житлових масивів, захищаючи їх від підтоплень.

