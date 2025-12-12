Это балка Сажевка. И 24 Канал со ссылкой на "Днепровскую советчицу" расскажет о ней подробнее.

Балка Сажевка: действительно ли есть "Новая Зеландия" под Днепром?

Балку Сажевка в Днепре часто называют "украинской Новой Зеландией". Ведь ландшафты здесь создают ощущение, что ты далеко от большого города.

Как отмечает "Всеосвіта", к этой балке часто едут местные на пикники и фотосессии, потому что пейзажи здесь завораживают. А крутые склоны напоминают далекие края, которые мы привыкли видеть на фотографиях National Geographic.

Само урочище расположено возле села Старые Кодаки, между ним и Лоцманской Каменкой, и фактически является частью зеленой зоны Днепра. Поэтому вполне логично, что горожане выезжают туда за "дозой дикой природы" – это же всего в получасе езды от центра.

Балка Сажевка – это овраг длиной около 2 километров с перепадом высот до 40 метров, где сочетаются степные склоны, кусты и небольшие участки леса. Резкий рельеф, волнистые холмы и эффект "другого континента" здесь ощутимый, а особенно заметен на фото или видео с дронов.

Весной склоны покрываются травами и цветами, летом все тонет в густой зелени, осенью взрывается теплыми красками – каждый сезон дает свой набор кадров для фотографов. Даже зимой здесь очень красиво.

Балку Сажевку в Днепре сравнивают с Новой Зеландией / Смотрите фото ukrainian_travels

Но кроме красоты балка является заказником местного значения "Балка Сажевка". Это памятник геологии национального значения, которую добавляют в тематические геотуры вместе с Кодацким карьером и Аполлоновским палеовулканом.

Ландшафт Сажевки выполняет и практическую роль. Природный рельеф отводит дождевые воды от жилых массивов, защищая их от подтоплений.

