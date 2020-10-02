Для того чтобы посетить загадочные безлюдные экзотические острова, люди отправляются за границу, ближе к океану. Но они и не догадываются, что острова Украине не менее интересные.

Travel24 подготовил подборку самых красивых островов Украины, которые удивят вас своими пейзажами.

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Монастырский остров, Днепр

Монастырский остров – место загадочное, окутанное легендами, тайнами веков и фантастическими гипотезами. Пляж, подвесная канатная дорога, декоративный водопад, церковь Святого Николая и монументальная фигура Тараса Шевченко, возвышающейся над Днепром.



Монастырский остров / uk.wikipedia.org

Джарылгач, Херсонская область

Вся территория острова и часть прилегающей акватории входит в Национальный природный парк "Джарылгачский". Интересной достопримечательностью на острове есть Джарылгачский маяк, спроектированных самым Гюставом Эйфелем. Джарылгач богат лиманными озерами, здесь их около 200. Джарылгач называют Мальдивами "по-украински", мы рекомендуем отправиться сюда на отдых с палаткой.



Остров Джарылгач / ukrinform.ru

Бирючий остров

Коса в северо-западной части Азовского моря, отделяющую Утлюцкого лиман. Необитаемый и красивый – для любителей тихого отдыха дикой природы и теплого моря. На острове много озер, небольших заливов и бухт. Здесь обитают акклиматизированные благородные олени, лани, куланы, лошади и муфлоны.



Бирючий остров / kirillovka.ks.ua

Инь-Янь, Днестровский каньон

Это два небольших острова на реке Днестр, что входит в Национальный природный парк "Днестровский каньон". Эти острова образовались среди живописных меандров в 1969 году в результате наводнения. По форме острова очень похожи на китайский символ инь и ян.



Остров Инь-Янь / pravda.if.ua

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Остров Тендра, Херсонская область

Длинный узкий остров-коса в северной части Черного моря. От материка остров отделен Тендровским заливом. Большая часть Тендры входит в состав Черноморского биосферного заповедника. На острове расположен один из важнейших маяков Черного моря – Тендровская маяк. Единственное в Украине место, где живут дикие лошади. Это еще одно райское место в Украине: белый песок, безлюдные пляжи, дикая природа и бирюзовые волны.



Тендровская коса / ua.igotoworld.com

Змеиный, Одесская область

Остров находится в Черном море. Это экологически чистая территория, уникальная флора и фауна, пляжи, прозрачная морская вода. В подводном мире у острова найдены судна времен двух мировых войн. Остров людный, на нем расположено маленький поселок Белый.



Змеиный остров / ua.igotoworld.com

Хортица, Запорожская область

Очень живописный остров, омываемый Днепром. Национальный заповедник "Хортица", леса, степи и луга, высокие скалы, уникальные исторические памятники, созданные еще до н.э., путешествие в историю запорожских казаков, отсюда они совершали походы на турецкие крепости, Историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь " – все это остров Хортица.



Остров Хортица / myplanet.com.ua

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