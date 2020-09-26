Иногда хочется отдохнуть в каком-то удивительном месте, похожем на остров, где невероятные красочные пейзажи и райские голубые лагуны. И мало кто знает, что и на территории Украины такие существуют.

Travel24 подготовил подборку карьеров Украины, где вода, как на Мальдивах.

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Черепашинский

Неподалеку от Винницы в Калиновском районе расположен Черепашинский карьер. Когда-то в этом районе была болотная местность, в которой водилось много черепах – отсюда пошло название. Сначала это был гранитный карьер. В девяностые годы закрыли, а его затопило водой. Глубина водоема достигает 100 метров и дно достаточно каменистое с отмели и подводными ямами, а берег с обрывами до 8 метров высоты. Сегодня эту местность сравнивают с тропическими островами.



Черепашинський карьер / otzovik.com

Пашинский

Находится недалеко от города Коростень в Житомирской области. Озеро овальной формы образовалось на месте бывшего гранитного карьера и имеет 54 метра глубины. В озере очень чистая вода, поэтому это место любят дайверы, которые рассказывают о множестве затопленных обрывов и лесных посадок. Интересно, что при погружении зимой видимость намного лучше, чем в теплое время. А еще эти места подойдут для скалолазов, так как скал и обрывов здесь хватает. Отдохнуть сюда приезжают не только украинские, но и иностранные туристы, которым нравится красивые пейзажи.



Пашинский карьер / funtime.kiev.ua

Карьер в Базальтовом

Живописный карьер с базальтовыми столбами расположен в урочище Янова Долина возле села Базальтовое. Карьер окутан невероятной красотой одноименного озера. Вода здесь кристально чистая с изумрудным оттенком. На его фоне базальтовые стены выглядят особенно живописно. Среди затопленного водой карьера образовался маленький островок, который называют "Островом любви".



Карьер в Базальтовом / radiotrek.rv.ua

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Мигийский

Находится в селе Мигия в Первомайском районе Николаевской области и входит в национальный природный парк "Бугский Гард". Много лет подряд в карьере добывали гранит, однако в какой-то момент он начал быстро наполняться водой, рабочие даже не успели забрать всю технику. Голубая водоем, которую называют "радоновым озером", имеет 40 метров глубины и окружена крутыми склонами. Вода здесь очень чистая и помогает при заболеваниях кожи, однако купаться можно не более 10 минут. Экстремалы едут сюда заниматься рафтингом на Мигейских порогах, а рядом есть Высокая гора, которая влечет скалолазов.



Мигийский карьер / ua.news

Амвросиевский

Один из крупнейших мергельных карьеров в Европе. Здесь соединились красота бескрайних степей Донбасса и возможности человека. Вода в водоеме очень чистая и прозрачная. Озеро находится в восточной части Донецкой области.



Амвросиевский карьер / gazeta-dnr.ru

Наслаждайтесь сказочными пейзажами!