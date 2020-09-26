Іноді хочеться відпочити в якомусь дивовижному місці, схожому на острів, де неймовірні барвисті пейзажі та райські блакитні лагуни. І мало хто знає, що й на території України такі існують.

Travel24 підготував добірку кар'єрів України, де вода, як на Мальдівах.

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Черепашинський

Неподалік від Вінниці в Калинівському районі розташований Черепашинський кар'єр. Колись в цьому районі була болотна місцевість, в якій водилося багато черепах – звідси пішла назва. Спочатку це був гранітний кар'єр. У дев'яності роки закрили, а його затопило водою. Глибина водойми сягає 100 метрів і дно досить кам'янисте з мілиною і підводними ямами, а берег з обривами до 8 метрів висоти. Сьогодні цю місцевість порівнюють з тропічними островами.



Черепашинський кар'єр / otzovik.com

Пашинський

Знаходиться недалеко від міста Коростень в Житомирській області. Озеро овальної форми утворилося на місці колишнього гранітного кар'єру і має 54 метри глибини. В озері дуже чиста вода, тому це місце полюбляють дайвери, які розповідають про безліч затоплених обривів і лісових посадок. Цікаво, що при зануренні взимку видимість набагато краща, ніж в теплу пору. А ще ці місця підійдуть для скелелазів, тому що скель і обривів тут вистачає. Відпочити сюди приїжджають не тільки українські, а й іноземні туристи, яким до вподоби гарні краєвиди.



Пашинський кар'єр / funtime.kiev.ua

Кар'єр в Базальтовому

Мальовничий кар'єр з базальтовими стовпами розташований в урочищі Янова Долина біля села Базальтове. Кар'єр оповитий неймовірною красою однойменного озера. Вода тут кристально чиста зі смарагдовим відтінком. На його тлі базальтові стіни виглядають особливо мальовничо. Серед затопленого водою кар'єру утворився маленький острівець, який називають "Островом кохання".



Кар'єр в Базальтовому / radiotrek.rv.ua

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Мигійський

Знаходиться в селі Мигія в Первомайському районі Миколаївської області та входить до національного природного парку "Бузький Гард". Багато років підряд в кар'єрі добували граніт, проте в якийсь момент він почав швидко наповнюватись водою, що робітники навіть не встигли забрати всю техніку. Блакитна водойма, яку називають "радоновим озером", має 40 метрів глибини й оточена крутими схилами. Вода тут дуже чиста і допомагає при захворюваннях шкіри, проте купатися можна не більше 10 хвилин. Екстремали їдуть сюди займатися рафтингом на Мигійських порогах, а поряд є Висока гора, що вабить скелелазів.



Мигійський кар'єр / ua.news

Амвросіївський

Один з найбільших мергельних кар'єрів в Європі. Тут поєдналися краса безкраїх степів Донбасу і можливості людини. Вода у водоймі дуже чиста і прозора. Озеро знаходиться в східній частині Донецької області.



Амвросіївський кар'єр / gazeta-dnr.ru

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